Депутат Думы Иркутска Алексей Савельев проверил ход благоустройства в округе

Во всех районах Иркутска полным ходом идут работы по благоустройству территории. Депутат городской Думы Алексей Савельев проверил, как проходит этот процесс в его избирательном округе вместе с главой Ленинского округа Светланой Колотовкиной, главным строителем авиазавода Артуром Бектемировым и директором СК «Иркут» Павлом Кудеевым.
В нескольких дворах ведется ремонт за счет средств «депутатского фонда». Почти готов участок по ул. Мира, 19 — жители попросили депутата привести в порядок территорию, заросшую кустами, сами участвовали в согласовании проекта. Сейчас там уже заасфальтировали тропинки, поставили вазоны, провели озеленение. Скоро появятся лавочки и смонтируют освещение.
Ведутся работы также во дворах на ул. Муравьева, 13 и на Ленинградской, 130. Где-то приходится планировать этапы благоустройства на несколько лет вперед.
— В этом году подрядная организация делает дорожки, переносит детскую площадку, укладывает асфальт, обустраивает освещение. А вот малые архитектурные формы мы закладываем на следующий год. С жителями поговорили, они нас поддержали. Только просят установить хотя бы несколько скамеек. Постараемся сделать это, не дожидаясь следующего года, — отметил депутат.
Рядом приводят в порядок и участок улицы Ленинградской по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Кроме обычных работ по замене асфальтового покрытия на проезжей части и тротуарах, обустройству газонов и освещение, здесь нужно переложить участок теплосетей, пересекающих улицу.
— Планируем переложить эти сети, чтобы сгладить проезд в районе дома № 104 по ул. Ленинградской. Потому что зимой возле теплосети грунт остается теплым, остальное начинает подмораживаться, и он поднимается. Получается значительная неровность. Мы постараемся убрать теплосеть ниже, чтобы решить проблему, — рассказал Павел Кудеев.
На территории Иркутского авиационного завода, где в прошлом году появился сквер, сегодня ремонтируется дорога и тротуары у входа за счет организации. Кроме того, здесь будут обустроены парковки для работников завода.
Продолжается обустройства парка Комсомольский. В этом году здесь закончат прокладывать дорожки, смонтируют освещение. А в следующем году намечены озеленение и установка ограждений. Алексей Савельев призвал жителей бережно относиться к благоустройству и не быть равнодушными в ситуациях, когда видят противоправные действия и акты вандализма по отношению к объектам в парке.