Депутат Думы Иркутска Алексей Савельев проверил ход благоустройства в округе

— В этом году подрядная организация делает дорожки, переносит детскую площадку, укладывает асфальт, обустраивает освещение. А вот малые архитектурные формы мы закладываем на следующий год. С жителями поговорили, они нас поддержали. Только просят установить хотя бы несколько скамеек. Постараемся сделать это, не дожидаясь следующего года, — отметил депутат.