Алексей Чекунков: Россия ожидает на ВЭФ всех ключевых партнеров по БРИКС и АТР

В Восточном экономическом форуме, который пройдет во Владивостоке в сентябре 2024 года, ожидается участие всех партнеров России по БРИКС и АТР. Об этом заявил журналистам министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».
«В Восточном экономическом форуме участвуют десятки зарубежных стран. Сейчас в связи с грамотным отношением в группе БРИКС, в связи с активной работой Шанхайской организации сотрудничества ожидаем, что все ключевые партнеры по БРИКС, по Азиатско-Тихоокеанскому региону будут участвовать в Восточном экономическом форуме», — рассказал министр.
Он добавил, что в форуме примут участие представительные делегации из КНР и других стран, являющихся дружественными к России.
Особое внимание на ВЭФ-2024 уделят вопросам дальнейшего укрепления международного взаимодействия в связи с растущей ролью государств Юго-Восточной Азии в мировой экономике и политике.
ВЭФ традиционно пройдет на площадках кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке. В 2024 году Форум состоится с 3 по 6 сентября.