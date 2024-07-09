Алексей Чекунков: Россия ожидает на ВЭФ всех ключевых партнеров по БРИКС и АТР

В Восточном экономическом форуме, который пройдет во Владивостоке в сентябре 2024 года, ожидается участие всех партнеров России по БРИКС и АТР. Об этом заявил журналистам министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».