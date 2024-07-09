В Евпатории выключают горячую воду и могут ограничить энергоснабжение

«Если мы включаем горячую воду, увеличивается расход, падает давление и в ближайшие сутки город остается даже без холодной воды. Для того, чтобы улучшить ситуацию, продолжаем снижать давление в ночное время. Также принято решение временно отключить горячее водоснабжение до особого распоряжения», — написал Юрьев в своем Telegram-канале.
По его словам, подачу горячей воды оставят для роддома и дома-интерната для престарелых и инвалидов. Ситуация связана с увеличением разбора воды в курортный сезон и медленным наполнением накопительных резервуаров на фоне работ по замене участка центрального водовода.
«Второй вопрос — энергообеспечение. Из-за очень жаркой погоды увеличилось энергопотребление, что приводит к аварийным отключениям в разных районах города. Сейчас главный приоритет — подача электричества в спальные районы и санаторно-курортный комплекс», — продолжил мэр курорта.
В этой связи ограничения по подаче электроэнергии могут коснуться предпринимателей, предоставляющих услуги в сфере развлечений: при необходимости линии переключат для обеспечения социальных объектов, жилых районов и санаториев.
В Евпатории с 18 по 20 мая производились работы по замене аварийного участка водовода, в этой связи на два дня было приостановлено водоснабжение потребителей в городе и пригородах. После замены аварийного участка, из-за увеличившегося давления, аварии участились на других отрезках сетей, в связи с чем в городе участились случаи отключения воды.