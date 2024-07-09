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В Евпатории выключают горячую воду и могут ограничить энергоснабжение

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл — РИА Новости Крым. В Евпатории до особого распоряжения остановлена подача горячей воды населению, также возможны ограничения в энергоснабжении развлекательных объектов. Об этом сообщил глава евпаторийской администрации Александр Юрьев по итогам совещания с участием министра ЖКХ Крыма Максима Новика и руководителей евпаторийских филиалов ресурсоснабжающих организаций.

«Если мы включаем горячую воду, увеличивается расход, падает давление и в ближайшие сутки город остается даже без холодной воды. Для того, чтобы улучшить ситуацию, продолжаем снижать давление в ночное время. Также принято решение временно отключить горячее водоснабжение до особого распоряжения», — написал Юрьев в своем Telegram-канале.

По его словам, подачу горячей воды оставят для роддома и дома-интерната для престарелых и инвалидов. Ситуация связана с увеличением разбора воды в курортный сезон и медленным наполнением накопительных резервуаров на фоне работ по замене участка центрального водовода.

«Второй вопрос — энергообеспечение. Из-за очень жаркой погоды увеличилось энергопотребление, что приводит к аварийным отключениям в разных районах города. Сейчас главный приоритет — подача электричества в спальные районы и санаторно-курортный комплекс», — продолжил мэр курорта.

В этой связи ограничения по подаче электроэнергии могут коснуться предпринимателей, предоставляющих услуги в сфере развлечений: при необходимости линии переключат для обеспечения социальных объектов, жилых районов и санаториев.

В Евпатории с 18 по 20 мая производились работы по замене аварийного участка водовода, в этой связи на два дня было приостановлено водоснабжение потребителей в городе и пригородах. После замены аварийного участка, из-за увеличившегося давления, аварии участились на других отрезках сетей, в связи с чем в городе участились случаи отключения воды.

ЖКХ