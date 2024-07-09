В Евпатории выключают горячую воду и могут ограничить энергоснабжение

В Евпатории с 18 по 20 мая производились работы по замене аварийного участка водовода, в этой связи на два дня было приостановлено водоснабжение потребителей в городе и пригородах. После замены аварийного участка, из-за увеличившегося давления, аварии участились на других отрезках сетей, в связи с чем в городе участились случаи отключения воды.