Главные новости 9 июля 2024 года

Редакция Новостей Mail.ru представляет дайджест с главными новостями к 9 июля 2024 года.
Над регионами России уничтожили 38 беспилотников за ночь
Ночью системы ПВО РФ уничтожили 38 БПЛА ВСУ над Белгородской, Курской, Воронежской, Ростовской и Астраханской областями. В Ростовской области в результате атаки загорелись два трансформатора, пожар был ликвидирован.
Прокуратура Парижа начала расследование против Ле Пен
Парижская прокуратура начала расследование против лидера «Национального объединения» Марин Ле Пен по подозрению в незаконном финансировании её президентской кампании 2022 года. Жалобу подала Национальная комиссия по счетам избирательных кампаний и политическому финансированию (CNCCFP).
Германия расширила список поставляемого на Украину оружия
Кабмин Германии обновил перечень поставляемого на Украину оружия, включая танки Leopard 1A5, боевые машины Marder, комплексы Patriot и боеприпасы. Общая стоимость помощи составляет около €28 млрд, в 2024 году — €7,1 млрд.
ГД поддержит выдворение мигрантов за нарушения еще по 20 статьям
Госдума поддержит законопроект МВД РФ о расширении перечня правонарушений, за которые предусматривается выдворение мигрантов из России.
Метеорологи рассказали, сколько продлится жара в регионах России
Жаркая погода в средней полосе России сохранится до двух недель. В Москве и области жара продлится до 20 июля, с температурами 27−31°C. В южной половине европейской части России жаркие температуры останутся выше нормы до конца этой недели.