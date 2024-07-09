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Главные новости 9 июля 2024 года

Последние новости за сегодня — 9 июля 2024 года. Рассказываем, что произошло в России, Украине и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.ru.

Редакция Новостей Mail.ru представляет дайджест с главными новостями к 9 июля 2024 года.

Над регионами России уничтожили 38 беспилотников за ночь

Ночью системы ПВО РФ уничтожили 38 БПЛА ВСУ над Белгородской, Курской, Воронежской, Ростовской и Астраханской областями. В Ростовской области в результате атаки загорелись два трансформатора, пожар был ликвидирован.

Прокуратура Парижа начала расследование против Ле Пен

Парижская прокуратура начала расследование против лидера «Национального объединения» Марин Ле Пен по подозрению в незаконном финансировании её президентской кампании 2022 года. Жалобу подала Национальная комиссия по счетам избирательных кампаний и политическому финансированию (CNCCFP).

Германия расширила список поставляемого на Украину оружия

Кабмин Германии обновил перечень поставляемого на Украину оружия, включая танки Leopard 1A5, боевые машины Marder, комплексы Patriot и боеприпасы. Общая стоимость помощи составляет около €28 млрд, в 2024 году — €7,1 млрд.

ГД поддержит выдворение мигрантов за нарушения еще по 20 статьям

Госдума поддержит законопроект МВД РФ о расширении перечня правонарушений, за которые предусматривается выдворение мигрантов из России.

Метеорологи рассказали, сколько продлится жара в регионах России

Жаркая погода в средней полосе России сохранится до двух недель. В Москве и области жара продлится до 20 июля, с температурами 27−31°C. В южной половине европейской части России жаркие температуры останутся выше нормы до конца этой недели.