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Берега Шаморы во Владивостоке завалило мертвыми моллюсками

Жители Владивостока, несмотря на запрет, собираются употреблять выброшенных на берег крабиков в пищу.

Источник: Комсомольская правда

Берег Шаморы во Владивостоке завалило мертвыми мидиями и крабами, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на vladivostok1.ru.

Местный житель рассказал изданию, что уже набрал гребешков и теперь вернулся за мидиями. Больше кадров с места событий опубликовали в telegram-канале.

«Сварю эти мидии и съем, с гребешками уже так и сделал. То, что мусор рядом валяется, мне все равно, они же [морепродукты] все равно вареные будут», — заявил очевидец.

Многие связывают гибель гидробионтов с «красными приливами», однако эти выводы могут быть преждевременными. Тем не менее ранее правительство Приморья призвало не употреблять в пищу гидробионты, выловленные в Амурском заливе (в районе разводов и пленки на поверхности воды) самостоятельно.

В беседе с «КП» кандидат биологических наук, член-корреспондент ДВО РАН Константин Дроздов заявил, что не отрицает связь гибели гидробионтов на пляжах Шаморы из-за яда водорослей, которые зацвели вдоль побережья во Владивостоке. Пока что объективных данных для выводов не хватает.

Напомним, ранее «Комсомолка» подробно рассказывала о том, из-за чего акватория Владивостока могла покрыться «кофейной пленкой» и повлияло ли это на гибель креветки в районе Океанской.

флора и фауна