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Режим ЧС ввели в Талгарском районе Алматинской области

На портале «Открытые НПА» опубликован проект решения об объявлении чрезвычайной ситуации природного характера местного масштаба на территории Талгарского района Алматинской области, передает NUR.KZ.

Источник: Пресс-служба ДЧС Алматы

«Объявить чрезвычайную ситуацию природного характера местного масштаба на территории Талгарского района Алматинской области», — говорится в документе.

Публичные обсуждения закончились сегодня, 9 июля.

Как рассказали в акимате Алматинской области, в целях обеспечения безопасности жителей Талгарского района глава района также принял решение о временном ограничении посещения территории Иле-Алатауского государственного национального природного парка.

"Это решение было принято в связи с проведением превентивных мероприятий по опорожнению моренного озера, расположенного в бассейне реки левый Талгар, и расчисткой русла реки перед селезащитным сооружением.

Эти действия направлены на обеспечение безопасности жителей населенных пунктов Талгар, Кендала, Актас", — отметили в ведомстве.

На месте работают представители акимата Талгарского района, ДЧС и «Казселезащиты».

«Просим вас соблюдать ограничения и следить за информацией, размещаемой в официальных источниках», — призвали в акимате Алматинской области.

Напомним, ранее синоптики сообщили, что в горах Алматинской области и близ южной столицы возможны разливы и подтопления из-за сильных дождей. Отмечалось, что при превышении опасных отметок в регионе сохраняется угроза подтопления населенных пунктов, хозяйственных построек и дорог местного значения, расположенных на пойменных участках рек.

Также для предупреждения возможных ЧС в селеопасный период и ввиду угрозы схода селей с моренных озер проезд через экопост Тургень был закрыт.