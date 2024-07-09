Режим ЧС ввели в Талгарском районе Алматинской области

Напомним, ранее синоптики сообщили, что в горах Алматинской области и близ южной столицы возможны разливы и подтопления из-за сильных дождей. Отмечалось, что при превышении опасных отметок в регионе сохраняется угроза подтопления населенных пунктов, хозяйственных построек и дорог местного значения, расположенных на пойменных участках рек.