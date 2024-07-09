Режим ЧС ввели в Талгарском районе Алматинской области

«Объявить чрезвычайную ситуацию природного характера местного масштаба на территории Талгарского района Алматинской области», — говорится в документе.
Публичные обсуждения закончились сегодня, 9 июля.
Как рассказали в акимате Алматинской области, в целях обеспечения безопасности жителей Талгарского района глава района также принял решение о временном ограничении посещения территории Иле-Алатауского государственного национального природного парка.
"Это решение было принято в связи с проведением превентивных мероприятий по опорожнению моренного озера, расположенного в бассейне реки левый Талгар, и расчисткой русла реки перед селезащитным сооружением.
Эти действия направлены на обеспечение безопасности жителей населенных пунктов Талгар, Кендала, Актас", — отметили в ведомстве.
На месте работают представители акимата Талгарского района, ДЧС и «Казселезащиты».
«Просим вас соблюдать ограничения и следить за информацией, размещаемой в официальных источниках», — призвали в акимате Алматинской области.
Напомним, ранее синоптики сообщили, что в горах Алматинской области и близ южной столицы возможны разливы и подтопления из-за сильных дождей. Отмечалось, что при превышении опасных отметок в регионе сохраняется угроза подтопления населенных пунктов, хозяйственных построек и дорог местного значения, расположенных на пойменных участках рек.
Также для предупреждения возможных ЧС в селеопасный период и ввиду угрозы схода селей с моренных озер проезд через экопост Тургень был закрыт.