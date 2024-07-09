В Приморье с начала года утонуло 22 человека: как избежать трагедии в водах региона

С начала года в Приморье утонуло 22 человека, включая одного ребенка. МинГОЧС региона подчеркивает риски, связанные с отбойными течениями, особенно опасными в период купального сезона. сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе правительства края.
С приходом теплых дней количество отдыхающих у водоемов увеличивается, что приводит к росту числа несчастных случаев на воде. Спасателям удалось спасти 97 человек, включая трех детей.
Эксперты напоминают о важности соблюдения мер безопасности, особенно когда речь идет о детях. Ведь именно среди несовершеннолетних чаще всего случаются происшествия.
В ведомстве отмечают, что дети обычно купаются группой и могут баловаться, что увеличивает риск происшествий.
Особенно опасны отбойные течения или так называемые тягуны, которые возникают в период отлива. Эти течения могут быстро унести купающегося в открытое море. Они особенно часты на мелководьях с пологими берегами, окруженными песчаными косами и мельницами.
В случае попадания в такое течение не следует пытаться плыть против него, так как это может быстро привести к истощению. Спасатели советуют плыть параллельно берегу до ослабления течения, после чего можно пытаться вернуться к берегу.
Специалисты призывают граждан быть особенно внимательными и соблюдать правила безопасности, чтобы предотвратить трагедии на воде.
Напомним, в конце июня в Уссурийске водолазы обнаружили тело подростка, который пропал под водой во время купания.