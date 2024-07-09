В Пермском крае увеличились налоговые поступления вдвое

За 6 месяцев 2024 года в бюджет РФ из Пермского края поступило 595 миллиардов рублей. Этот показатель оказался в два раза больше, чем в прошлом году. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на главу краевого УФНС Наталью Гурову.