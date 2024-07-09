В Пермском крае увеличились налоговые поступления вдвое

За 6 месяцев 2024 года в бюджет РФ из Пермского края поступило 595 миллиардов рублей. Этот показатель оказался в два раза больше, чем в прошлом году. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на главу краевого УФНС Наталью Гурову.
Самый большой вклад по объему доходов зафиксирован от добычи полезных ископаемых (НДПИ) и от налога на добавленную стоимость (НДС). Цифры распределились следующим образом: 340,2 миллиардов рублей и 87,3 миллиардов рублей соответственно.
Объем доходов от НДПИ вырос почти в 3 раза в сравнении с аналогичным периодом 2023 года. А рост поступлений НДС составил 24,8%.
За первые полгода поступления налогов на доходы физических лиц (НДФЛ) составили 29,6 миллиардов рублей, что на 30% больше, чем тот же период в прошлом году. Эксперты заключили, что данный показатель увеличился под влиянием роста фонда заработной платы.
Ранее «Комсомолка» писала, что в Перми увеличат налог для собственников земли под гаражи и овощные ямы. Первые изменения вступят в силу с 1 января 2025 года.