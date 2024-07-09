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В пристрое к школе № 53 в Иркутске нашли нарушения

Многочисленные недоработки и нарушения нашла Служба государственного строительного надзора в строящемся пристрое к школе № 53 в Ленинском округе Иркутска. Об этом сообщил телеграм-канал «Иркутский буревестник».

Источник: PrimaMedia.ru

Пристрой возводит уже печально известная компания СПМК-7, которая своим строительством школ перечеркнула всё. Все помнят школу на Багратиона в Юбилейном. А сроки сдачи пристроя в Ленинском округе уже пропущены на полгода. Ранее представитель компании Татьяна Красноштанова обещала, что пристрой будет завершён к 15 июля 2024 года, но проверка Службы показала, что до сдачи там ещё очень далеко.

За нарушения при строительстве у СПМК-7 была отозвана банковская гарантия. Нынешний директор компании Юлия Тютикова является фигурантом уголовного дела.

А тем временем ещё один представитель СПМК-7 Дмитрий Ващук, а также Татьяна Красноштанова планируют участие и в выборах депутатов думы Иркутска.

Прокуратура