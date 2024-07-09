В пристрое к школе № 53 в Иркутске нашли нарушения

Пристрой возводит уже печально известная компания СПМК-7, которая своим строительством школ перечеркнула всё. Все помнят школу на Багратиона в Юбилейном. А сроки сдачи пристроя в Ленинском округе уже пропущены на полгода. Ранее представитель компании Татьяна Красноштанова обещала, что пристрой будет завершён к 15 июля 2024 года, но проверка Службы показала, что до сдачи там ещё очень далеко.