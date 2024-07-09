Моргенштерна вновь оштрафовали за нарушение закона об иноагентах

Минюст РФ 6 мая 2022 года внес Моргенштерна в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента. В качестве обоснования включения его в список указано «осуществление политической деятельности», а в сведениях об иностранных источниках — израильская медиакомпания Yoola Labs Ltd и Украина. Сам рэпер находится за пределами РФ.