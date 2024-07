Панк-рок: происхождение, особенности и культовые группы жанра

Говоря о корнях дэт-рока, стоит в первую очередь упомянуть волну хеви-метала 60-х и 70-х годов. Это и Black Sabbath, и Элис Купер, и the Cramps… Отчасти под их влиянием на свет появилась британская группа The Damned. Музыканты решили добавить к привычному панк-звучанию немножко концентрированной тьмы. Получилось что-то вроде песни Life Goes On, мотив которой спустя пару десятков лет вежливо «позаимствовал» Курт Кобейн для трека Come As You Are группы Nirvana.