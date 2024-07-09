Панк-рок: происхождение, особенности и культовые группы жанра

«Панки, хой!» Эту фразу, наверное, слышали практически все. Наши соотечественники — уж точно. Даже те, кто плохо знаком с рок-музыкой. Своеобразный клич русских панков прижился в народе надолго и, возможно, даже навсегда. Но мало кто знает, что слово «хой» произошло от английского выражения Oi!, популярного в среде британских рабочих 70-х годов. Восклицание родом из диалекта кокни не имеет точного перевода, но отражает всю суть панк-рока: простота и доступность, напористость и ярость. О корнях и культовых исполнителях жанра читайте в нашем новом материале. И не забывайте нажать на кнопку воспроизведения, конечно же.
Панк-рок или же punk rock по-английски — это направление, сформировавшееся в Великобритании и США. Почему именно «панк»? Дело в том, что в 70-е годы XX века так называли беспризорную и безработную молодежь. Впрочем, само слово куда древнее, чем кажется: его использовал еще великий Уильям Шекспир в своей пьесе «Мера за меру». Правда, дело там касалось женщин легкого поведения.
С такой подоплекой панк-рок просто не мог быть «спокойным» жанром. Тем более, что возник он на почве политического и социального неравенства. Но об этом позже.
Philippe Lissac / GODONG/www.globallookpress.com Как и когда появился панк-рок.
До сих пор расходится мнение о том, кому принадлежит пальма первенства: Америке или Соединенному королевству? Мы все же склонны считать, что культура панка зародилась и там и там одновременно. Объясним почему.
На дворе 60-е — 70-е годы XX века. Обе страны страдают от серьезных экономических проблем. Особенно досталось Англии: у большей части населения не было ни электричества, ни нормального отопления. Короче говоря, бедность катастрофическая. В США жили не намного лучше: под влиянием Кеннеди и Рокфеллера уровень безработицы достиг рекордных 5 миллионов человек. Как следствие, по улицам бродило много беспризорной молодежи, чья ярость жаждала выхода.
В Детройте этим воспользовался местный радиоведущий Расс Гибб. В 1966 году он выкупил здание Grande Ballroom и соорудил там полноценную концертную площадку. Так бывший бальный зал превратился в колыбель рокерских тусовок. Кто только не выступал там: Cream, Pink Floyd, The Who, гитарист Джефф Бек… Но самый большой фурор произвели гаражные рокеры МС5. Вокалист группы Роб Тайнер во время концерта как-то выкрикнул: «А сейчас… А сейчас оторвемся по полной, ублюдки!». Да, теперь публичные ругательства на сцене — норма. Однако в ту пору подобное считалось недопустимым, поэтому поступок Роба выглядел вопиюще провокационным. С этого инцидента и началось движение панк-рока — или протопанка, как окрестили жанр критики.
Вообще говоря, провокации — излюбленная фишка MC5. Например, коллектив часто выходил на сцену с незаряженными ружьями и в конце искусственно «застреливал» своего фронтмена. Но Игги Поп — «крестный отец» панк-рока — пошел еще дальше. О нем-то мы и расскажем поподробнее.
Tom Copi/Getty Images.
В середине XX на музыкальной сцене в основном доминировали хард-рок и прогрессив-рок-коллективы. Артистам требовалось огромное техническое и композиционное мастерство, чтобы выделиться из массы. Разумеется, «шпана подзаборная» не могла таким похвастаться. А песни горланить хотелось. Душа требовала — тем более на фоне политической обстановки.
На этой почве не могла не возникнуть фигура уровня Игги Попа. Кстати, это не настоящее имя музыканта: на самом деле его зовут Джеймс Остерберг. В школьные годы артист играл в группе The Iguanus, откуда и вынес свой сценический псевдоним. Впрочем, прозвище поначалу совершенно рокеру не нравилось. Только спустя много лет Игги смог превратить его в «то, что ему по-настоящему хотелось». Он знал цену хорошему пиару, поэтому добавил к своему прозвищу слово Pop. И понеслась…
Помните, мы говорили о том, что Игги по уровню экстравагантности может дать фору Робу Тайнеру из MC5? Так вот: музыкант действительно бесчинствовал на сцене. Скажем, именно ему принадлежит «прыжок в толпу», так популярный у нынешних рок-музыкантов на концертах. Еще Поп постоянно истязал себя, выступал полуобнаженным и вообще всячески эпатировал публику. Столь вызывающее поведение музыкант перенял у Джима Мориссона из The Doors.
Все безумства Игги вытворял в составе группе The Stooges. Коллектив был основан в 1968 году и регулярно распадался. Причиной тому сложили плохие продажи и разгульный образ жизни музыкантов. Однако звучание The Stooges — бахвальское, хаотичное и напористое — стало основой панк-ренессанса 70-х.
Сам господин Поп позже построил успешную сольную карьеру, и продолжает быть востребованным по сей день. Конечно, его нынешние выступления и близко не сравнятся с мракобесием молодости, но задора рокер не потерял. Все так же активен и свеж, как майская роза. Давайте послушаем последние работы Игги, чтобы в этом убедиться.
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Еще одни родоначальники панк-рока в США. Может быть, New York Dolls и не настолько на слуху, как The Stooges, но свое место под солнцем точно заслуживают. Как минимум потому, что изобрели так называемый андрогинный сценический стиль. Нью-йоркские музыканты частенько выступали в женских платьях и блестящих обтягивающих нарядах, чем очень привлекали к себе внимание. Кстати, позже подобный имидж перекочует еще и в глэм-метал. Да-да, группы наподобие Kiss, Twisted Sister и другие черпали вдохновение именно в New York Dolls. А вы что думали?
Еще одна отличительная особенность команды — обличительные тексты о жизни городской молодежи. Вкупе с грязным рок-н-рольным звучанием получился зубодробительный микс, ломающий правила и устои. Лучшее определение панка во вселенной, пожалуй, и не найти.
Globe Photos/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com.
Но настоящий панк-бум случился именно с появлением Ramones. До этого была лишь прелюдия: кто-то звучание новое привнесет, кто-то с имиджем поэкспериментирует, кто-то песни хлесткие напишет… У «братьев Рамон» же было все из перечисленного. И еще кое-что.
Если предыдущие коллективы в данном топе брали в основном яростью и бешеной энергетикой, то нью-йоркская формация еще и мелодии отменные сочинять умела. В дискографии Ramones панковые риффы сочетаются с поп-стилистикой. Где-то проскакивает очевидное влияние The Beatles, что неудивительно — ведь группа была названа в честь фейкового псевдонима Пола Маккартни!
Возможно, сейчас вы подумаете, что американские рокеры купались в роскоши и получали высокие места в чартах, но нет. Большую часть времени коллектив не был популярен: только песни Blitzkrieg Bob и I Wanna Be Sedated более менее выстрелили. Да и то не сразу. В целом группе пришлось многое пережить, включая изнуряющие гастроли и стычки между участниками. Но результат налицо: теперь Ramones считают родоначальниками того самого панка, который мы знаем сегодня. Именитые Green Day, The Offspring и прочие берут начало отсюда.
Но, конечно, мы затронули далеко не всех флагманов жанра в Штатах. Есть еще Misfits, Rancid, Bad Religion, Descendents… Перечислять можно бесконечно, ведь американская волна панк-рока была сродни цунами. Предлагаем почитать большой материал на эту тему. Ну, а нас впереди ждет британская сцена, и она таит в себе не меньше сюрпризов.
Rick Diamond/Getty Images.
Как мы уже говорили, на Англию 60-х — 70-х годов без слез было не взглянуть. Нищета и бедность царили практически везде. Поэтому именно здесь образовалось движение бунтарей и маргиналов — так называемая панк-субкультура. Ее возглавила группа Sex Pistols, названная в честь экстравагантного бутика одежды SEX. Владелец магазина Малкольм Макларен, к слову, был менеджером коллектива.
Интересный факт: изначально знаменитое заведение носило имя Too Fast to Live, Too Young to Die («Слишком шустер, чтобы жить, слишком молод, чтобы умирать») и ориентировалось на рокеров и байкеров. После ребрендинга бутик стал оплотом неформалов, а его полки заполонили эпатажные латексные костюмы.
А что же Sex Pistols? Коллектив стал одним из самых дерзких в истории — даже похлеще MC5. Касалось это не только отвязного поведения на телевидении, но и хлестких политизированных текстов. Например, хит God Save the Queen был полон оскорбительных реплик в адрес королевы Великобритании. Правительницу называли «кретинкой», а ее режим приравнивали к фашистскому. От сингла отказались многие радиостанции, однако это не помешало ему разойтись тиражом более 150 тысяч копий.
Кроме того, музыканты из Sex Pistols частенько восхваляли анархию, о чем свидетельствует песня Anarchy in the UK.
Fin Costello/Getty Images.
Данная лондонская формация тоже существенно повлияла на становление панк-рока — главным образом постпанка. К слову, в студии с музыкантами в свое время поработал и Стив Джонс из Sex Pistols. Однако, в отличие от коллег по цеху, Siouxsie and the Banshees со временем вылезли за рамки «просто дерзких рокеров». В работах группы можно найти и элементы прогрессива, и поп-хуки, и трип-хоп-биты. Все вместе образовало уже упомянутый нами постпанк — более сложную и экспериментальную музыку. Начали с бунтарей, а закончили утонченными интеллигентами. Весьма иронично, учитывая, что изначально панк был некой антитезой замороченным хард- и психоделик-року. Вашему вниманию — несколько лучших треков коллектива.
Rudi Keuntje/Geisler-Fotopress/www.globallookpress.com.
Если Sex Pistols были основоположниками, то The Clash — продолжателями. В 80-е годы эта команда обрела невероятную популярность, уступая разве что своим соотечественникам The Jam. В творчестве The Clash соединился рок-н-рольный задор и четкий грув, больше присущий хард-року. Но музыканты не ограничивались стилистическими рамками: порой в их песнях можно услышать отголоски рэгги, ритм-н-блюза и даже хип-хопа.
Chris Walter/Getty Images.
Этих кудесников мы уже упоминали, но только вскользь. А между тем группа по-настоящему культовая и по стилистике чем-то напоминает пресловутых The Clash. Однако, в отличие от коллег по цеху, The Jam сочиняли треки с большим уклоном в соул и блюз. Далековато от панка, верно? Но в этом и ирония: коллектив, изначально совсем не ориентированный на бунтарскую музыкальную идеологию, впоследствии возглавил ее. Практически все альбомы The Jam были высоко оценены критиками, но мы в первую очередь советуем послушать The Gift. Настоящий магнум опус тех лет с отсылками на 40-е и 60-е.
В целом британская панк-сцена XX века была на порядок богаче и разнообразней, нежели американская. Говоря о ней, стоит еще вспомнить легендарного Билли Айдола и Generation X, а также The Slits и X-Ray Spex. Кроме того, именно Великобритания дала начало куче других ответвлений «подзаборного рока». Приготовьтесь: их будет много.
Ой, а что это у нас? То самое восклицание, о котором мы рассказывали в начале статьи? Да, это оно. В общем и целом Oi!-направление мало чем отличается от обычного панка, но есть нюансы: так себя называла молодежь рабочего класса. А значит, и звучание групп этого жанра было более простое, но не менее яростное и напористое. Бонусом шли тексты, обличающие плохое обращение со стороны начальства и ужасные условия труда. Ветераны Oi! — это в первую очередь Sham 69 и Cock Sparrer. Из более новых стоит упомянуть Blitz, The Blood, Angelic Upstairs и the 4-Skins.
George Wilkes Archive/Getty Images Ска-панк.
Вообще говоря, ска — это традиционная музыка народов Ямайки. Отличительные ее особенности — обилие духовых инструментов и необычайно четкий ритм. Перкуссия чем-то напоминает африканскую, а гитарные риффы изобилуют приемами из джаза и фанка. Что до панка… ну, вы и сами все знаете. Впервые два столь непохожих друг на друга жанра скрестили британские коллективы Madness, the Specials и the Beat в конце 70-х. Позже подключились и американцы в лице the Mighty Mighty Bosstones и Less Than Jake. Но квинтэссенцией ска-панка стали калифорнийские рокеры No Doubt. Их одноименный дебютник 1992 года выпуска — невероятный жанровый котейль: тут вам и техничные басовые партии, и задорные духовые, и полиритмия в ударных. В общем, чего только нет. Не панк, а фьюжн какой-то!
Tim Mosenfelder/Getty Images Дэт-рок.
Возможно, некоторые наши читатели зададутся вопросом: что за дэт-рок такой и с чем его едят? Все-таки у большинства в основном дэт-метал на слуху. Но спешим вас огорчить: между этими двумя жанрами нет совсем ничего общего. «Смерть-рок», в отличие от своего собрата, совершенно не славится ни экстрим-вокалом, ни тяжелыми однотипными риффами. Зато хоррор-эстетики и готических образов тут хоть отбавляй.
Говоря о корнях дэт-рока, стоит в первую очередь упомянуть волну хеви-метала 60-х и 70-х годов. Это и Black Sabbath, и Элис Купер, и the Cramps… Отчасти под их влиянием на свет появилась британская группа The Damned. Музыканты решили добавить к привычному панк-звучанию немножко концентрированной тьмы. Получилось что-то вроде песни Life Goes On, мотив которой спустя пару десятков лет вежливо «позаимствовал» Курт Кобейн для трека Come As You Are группы Nirvana.
Но настоящими флагманами дэт-рока стали американские коллективы Christian Death, Super Heroines, 45 Grave и Kommunity FK. Куда там блэк-металу? Вот где воистину замогильный ужас.
Harmony Gerber/Getty Images Сайкобилли.
Для начала разберемся в этимологии данного слова. Так, в 60-е годы был довольно популярен рокабилли — своеобразный симбиоз кантри и рок-н-ролла. Потом уже панки решили внести свою лепту, и на выходе получилось нечто любопытное. Представьте себе, что разудалые рок-н-рольные риффы вдруг обросли чем-то безумным, почти что шизофреническим. Представили? Тогда самое время послушать ветеранов сайкобилли the Meteors. Быстрый темп, танцевальная энергетика и притягательная ритмика — вот что характеризует этих лондонских кудесников. Кстати, именно the Meteors популяризировали слэм на концертах.
Если их творчества покажется мало, то к вашим услугам — представители второй волны сайкобилли в Европе: Mad Sin, Nekromantix и The Quakes. Из относительно нового можем также посоветовать группу The Creepshow из Онтарио.
GothEric/CC BY-SA 2.0 Хардкор-панк и диджитал-хардкор-панк.
Суть этих двух направлений предельно проста: быть еще агрессивнее, еще напористее обычного бунтарского рока. Хардкор-панк зародился уже в США и изначально был ответом на более изощренные и сложные музыкальные ответвления вроде постпанка и нью-вейва. Пионеры жанра Bad Brains, Black Flag и Circle Jerks славились скоростными риффами, первородной яростью и жестким гитарным дисторшном.
Carsten Thesing, via www.imago-i/www.imago-images.de/Getty Images.
А вот диджитал-хардкор-панк распространился уже в 90-е, и своим появлением обязан немецкой команде Atari Teenage Riot. Коллектив сочетал интенсивность рока с модными в те времена хип-хопом, техно и индастриалом. Самые видные представители диджитал-хардкор-панка — это Christoph de Babalon, Cobra Killer, Lolita Storm и The Mad Capsule Markets. Если говорить о нулевых, то стоит ознакомиться с Rabbit Junk, Death Spells и The Shizit.
От такого количества групп, наверное, голова идет кругом. Но ничего! Приложение Звук поможет разобраться во всем. И подберет треки на ваш вкус.
Пожалуй, самое модное ответвление жанра, сохранившее свою актуальность и по сей день. Название говорит само за себя: здесь дерзкие гитарные риффы скрещиваются с яркими и запоминающимися мелодиями. Поп-панк берет свое начало в 80-х с появлением групп The Mr. T Experience, Screeching и уже упомянутых нами Green Day. Далее последовали команды, названия которых вам наверняка знакомы: Blink-182, Paramore, Sum 41, Fall Out Boy, My Chemical Romance… Все эти группы существуют по сей день — правда, приверженность панк-корням сохранили единицы.
Richard Isaac/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com.
К слову, у поп-звезд тоже частенько проскакивает гитарная агрессия. Чего только стоит Аврил Лавин с ее легендарным Let Go и Under My Skin. The Best Damn Thing 2007 года выпуска тоже незабываем. Канадская певица настолько сильно популяризировала поп-панк, что его играют уже десятилетиями. Например, певицы Оливия Родриго и Деми Ловато частенько в своих работах заигрывают с данным жанром. Последняя и вовсе почти что в хардкор ушла.
Помните про «Панки, хой»? Начиная с 80-х годов прошлого века, отечественная сцена тяжелой музыки тоже не отставала от западных конкурентов. Панк-формации начали появляться одни за другими: «Красная плесень», «Гражданская оборона», «Йорш»… Что сказать — наша сцена воистину богата на таланты. О некоторых из них мы написали в отдельной статье.
Владимир Астапкович/РИА Новости.
Особую популярность в России приобрел хоррор-панк — производная от уже известного нам сайкобилли. Наверное, практически каждый хоть что-нибудь слышал о группе «Король и Шут». А если вдруг нет, самое время ознакомиться с биографией коллектива по ссылке. Залихватскую команду «Сектор Газа» тоже забывать не стоит. В отличие от «КиШ», ребята не могли похвастаться поэтичными текстами и театральной подачей, но жути нагоняли будь здоров. Жаль, что группе не суждено было просуществовать долго… Подробнее о непростой судьбе музыкантов читайте тут.
Как вы, наверное, уже поняли, этот жанр по своей природе многогранен. Но некоторые фишки все же имеются: быстрые, хлесткие риффы с грязным гитарным звучанием и агрессивная вокальная подача «в лоб». На фоне этого, как ни парадоксально, панк также может похвастаться любопытными мелодическими ходами и некоторой эклектикой. В общем, противоречивый он — равно как и его представители.
Как мы уже говорили, бунтарская музыкальная культура сформировалась на фоне острых экономических и социальных проблем. Поэтому неудивительно, что панки частенько связывали свои песни с политикой. Уже упомянутый нами инцидент с Sex Pistols и королевой Елизаветой II — лишь капля в море. Так или иначе, все титаны панк-сцены придерживались определенной идеологии. Порой это выливалось в новые жанры — например, анархо-панк. Один из наших материалов поможет вам погрузиться в тему.
Впрочем, встречались и аполитично настроенные артисты — например, Television и уже известные нам New York Dolls. Но больше всего внимания заслуживают The Clash — одни из немногих, кто продвигал социализм. Их тексты песен отличались такой глубиной, что походили на заметки в политической газете.
Daniel DeSlover/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com Стиль одежды.
Главное для панков — самовыражение, что проявлялось и во внешнем виде. Рок-звезды и их последователи красили волосы, сооружали на голове ирокезы, прокалывали носы и уши, ходили в рваных джинсах, кожаных куртках и футболках с провокационными надписями… Короче говоря, развлекались как могли. Гендерно нейтральные или андрогинные образы тоже приветствовались. Главное — быть настолько неформалом, насколько это возможно. Сейчас же панк-рокеры мало чем отличаются от других музыкантов. Совершенно обычные парни. Ну, а если вы хотите понять, как оно раньше было, то вам сюда. Глядишь, тоже ирокез на голове вырастет.
Движение панк-рока в 70-е и 80-е затихло так же быстро, как началось, однако сам жанр кардинально поменял вектор направления музыкальной индустрии. Он породил такие мейнстримные течения, как гранж, альтернативный рок и даже частично ню-метал. Кроме того, панк-року своим появлением обязана так называемая DIY-сцена. Речь идет о музыкантах, издающих свое творчество без участия какого-либо лейбла. Аббревиатура буквально расшифровывается как Do It Yourself — «сделай сам».
Наконец, современная панк-тусовка тоже не теряет своего задора. Вокруг полно талантливых адептов жанра, среди которых — Carly Cosgrove, zebrahead, Radical Kitten, TRSH, Gaffa Tape Sandy и другие.
А мы более чем уверены: нельзя так просто взять и самому не познакомиться с творчеством ведущих панк-рокеров. Особенно если под рукой стриминговый сервис Звук. Тут есть бунтарская музыка на любой вкус. Даже DIY-артисты имеются — причем послушать их можно в превосходном HiFi-качестве, а не на коленке в подворотне. Заинтриговали? Тогда скорее нажимайте на кнопку ниже. Вас ждет эксклюзивное предложение по подписке «СберПрайм», где есть не только огромная фонотека, но и множество других плюшек. Обещаем, вы не пожалеете!