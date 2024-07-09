Для мониторинга пожаров в Иркутской области привлекли беспилотники

Теперь за обстановкой с пожарами в лесах Иркутской области, помимо специалистов, самолетов и вертолетов, будут следить беспилотники. Соответствующий контракт заключило Минлеса региона. Первый запуск дрона уже провели в Зиминском районе. Об этом сообщает «Виаком» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.