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Для мониторинга пожаров в Иркутской области привлекли беспилотники

Первый запуск дрона для отслеживания ситуации с пожарами провели в Зиминском районе.
Источник: Комсомольская правда

Теперь за обстановкой с пожарами в лесах Иркутской области, помимо специалистов, самолетов и вертолетов, будут следить беспилотники. Соответствующий контракт заключило Минлеса региона. Первый запуск дрона уже провели в Зиминском районе. Об этом сообщает «Виаком» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

— Для мониторинга используются БПЛА типа «летающее крыло». Аэроразведка в этом сезоне будет вестись по трем маршрутам в шести территориях области: в Зиминском, Тулунском, Куйтунском, Заларинском, Балаганском районах и частично в Нукутском районе, — пишет информационное агентство.

Дроны будут осуществлять мониторинг в рамках проекта «Беспилотные авиационные системы». По договору летательный аппарат сможет находиться в воздухе 150 часов. За время первого полета БПЛА следил за обстановкой 2,5 часа.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что стобалльников по ЕГЭ стало вдвое больше в 2024 году на территории Иркутской области. Максимальный результат показали почти 90 выпускников.