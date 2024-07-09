Сергей Сулин о БАМе «по-молдавски»: медведи, этюды, комары и таежная романтика

Одним из них был Сергей Сулин — тогда студент молдавского Политеха, а сейчас — председатель Товарищества русских художников Молдовы «М-Арт». К 50-летнему юбилею магистрали в студии Sputnik Молдова он рассказал об одном из «молдавских» поселков на БАМе.
Сибирская «Флоричика»
Как рассказывает Сергей Сулин, настоящими первопроходцами БАМа были делегаты XVII съезда ВЛКСМ, профессиональные рабочие, на плечи которых легла нелегкая задача по обустройству будущих поселков «с нуля». Молодежь подтянулась позже.
«Студенческие строительные отряды пошли потоком чуть позже, когда появились уже какие-то строительные городки, они ехали “на подмогу”. Потому что это были в основном не профессиональные строители».
Разумеется, откликнулась и Молдавия. «Наверху» было принято решение, что республика будет участвовать в стройке на этапах проектирования и строительства. Было создано отдельное подразделение «МолдавстройБАМ».
В августе 1975 года молдавские студенты приехали в поселок Алонка Верхнебуреинского района Хабаровского края — по названию местной речушки. Ранее туда прибыли специалисты со стажем, которые провели подготовительные работы.
Сергей Сулин попал в Алонку в 1982 году. «Это был почти отстроенный уже поселок городского типа рядом с одноименной станцией. Проектировали железнодорожную станцию, школу, магазин наши архитекторы. Это одна из красивейших станций на восточном участке магистрали, она и даже была выдвинута на Госпремию», — вспоминает он.
Но высокую награду поселок не получил, зато лауреатом Госпремии стало здание Кишиневского Цирка.
Молдаване привезли в Алонку не только сами здания, но и их названия: детсад «Флоричика», дом культуры «Флуераш», гостиницу «Кодры».
«Там и у магазина наше, молдавское название. Приезжаешь туда — и как будто не уезжал: там озеро рядом, которое называется Комсомольским, например», — говорит Сулин.
С пакетом на голове и кукурузой для медведя
Как рассказывает Сергей Сулин, материала для художественного творчества на БАМе было очень много. Художник часто ходил на этюды в тайгу с хозяйской собакой, потому что «там только и разговоров было, что о медведях». Другой серьезной проблемой были комары.
«Там гнуса не было, но комары съедали. Был с собой крем “Тайга” и на руки я надевал велосипедные перчатки. На голову натягивал полиэтиленовый кулек с дырками для глаз и рта и намазывал кремом вокруг глаз. То есть, представлял собой странное зрелище, собака Баскервилей отдыхает».
Медведи — отдельная тема. Рассказов о них среди строителей ходило много, что из них правда, что нет — теперь уже и не узнаешь.
«Напротив нашего лагеря через реку Таюру стоял лагерь молдавских рабочих, профессиональных. Не знаю, байка или нет, но говорили, что к ним приходила медведица и они ее там подкармливали кукурузными лепешками».
На БАМ приезжали и советские звезды эстрады, кино. Сергей Сулин вспоминает Льва Лещенко, Наталью Гвоздикову и Сергея Жарикова. На память оставляли автографы.
«Это была возможность посмотреть огромную страну»
К началу 80-х попасть на БАМ было уже престижно и непросто, «отбор был лучших из лучших. Были целые очереди», — вспоминает Сергей Сулин.
«Это была возможность посмотреть огромную страну, которую мы толком и не видели. Мне как художнику это было особенно интересно».
На БАМе возникали семьи, рождались дети, там же шли в детский сад, школу. Многие стояли в очереди на получение квартиры, покупку машины. Были и театральные постановки — так, на всю страну прославился местный театр «Молодая гвардия», где шли постановки о строителях БАМа. Культурная жизнь была активной, в ней нуждались.
Конечно, люди на стройке были разные. Кто-то приехал на волне энтузиазма, кому-то было интересно попробовать себя, а кто приезжал и заработать: зарплаты были высокие. Но и трудиться нужно было порой по 12 часов.
Сергей Сулин мечтает попасть на БАМ снова. «Надеюсь, мечта скоро исполнится. Издается большой сборник поэтов-БАМовцев, нужно его проиллюстрировать. Я выслал свои работы, был не единственным, и это приятно. Мои работы заинтересовали», — говорит художник.
Полвека назад, 8 июля 1974 года, постановлением ЦК КПСС и Совета министров СССР «О строительстве Байкало-Амурской железнодорожной магистрали» № 561 был дан официальный старт строительству.
Позже 8 июля стал в России официальным праздником — Днем строителя БАМа.