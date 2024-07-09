«Чтобы была холодная»: мэр Евпатории объяснил отключение горячей воды в городе

Горячую воду в Евпатории временно отключили для того, чтобы в городе была хотя бы холодная вода. Об этом в своем Telegram сообщил мэр Евпатории Александр Юрьев.
«На данный момент остро стоит вопрос по горячему водоснабжению города. В связи с работами по замене участка центрального водовода накопительные резервуары наполняются не так быстро, как это нужно для Евпатории с учетом находящихся у нас туристов».
По его словам, сейчас ситуация обстоит так, что, когда горожане включают горячую воду, увеличивается расход, падает давление и Евпатория остается даже без холодной воды. Из-за этого, помимо отключения горячей, в городе снижают давление подачи воды по ночам. Юрьев отметил, что поднял эту проблему на совещании с министром ЖКХ Крыма Максимом Новиком и руководителями ресурсоснабжающих организаций.
Помимо этого, глава администрации посетовал на аварийные отключения электричества в разных районах. По его словам, это происходит из-за повышенного потребления в связи с жаркой погодой.
«Сейчас главный приоритет — подача электричества в спальные районы и санаторно-курортный комплекс. Прошу отнестись с пониманием предпринимателей, предоставляющих услуги в сфере развлечений. При необходимости будем переключать линии для обеспечения социальных объектов, жилых районов и санаториев».
Ранее стало известно, что в Евпатории начали снижать давление воды в домах с 23:30 до 06:00. График вступил в силу с 4 июля.