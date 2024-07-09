«Чтобы была холодная»: мэр Евпатории объяснил отключение горячей воды в городе

По его словам, сейчас ситуация обстоит так, что, когда горожане включают горячую воду, увеличивается расход, падает давление и Евпатория остается даже без холодной воды. Из-за этого, помимо отключения горячей, в городе снижают давление подачи воды по ночам. Юрьев отметил, что поднял эту проблему на совещании с министром ЖКХ Крыма Максимом Новиком и руководителями ресурсоснабжающих организаций.