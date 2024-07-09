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Некоторые дома Авиастроительного района Казани более чем на сутки останутся без воды

Причиной стало подключение двух водопроводов к централизованным сетям.

Источник: Город Казань.KZN.RU

Некоторые дома Авиастроительного района Казани на время останутся без воды. Это необходимо для подключения двух водопроводов к централизованным сетям.

С 9:00 13 июля до 11:00 14 июля воды не будет по следующим адресам.

Как сообщили в МУП «Водоканал», автоцистерны с водой будут размещаться по заявкам, которые принимаются по телефону: +7 (843)231−62−60.

Напомним, на портале KZN.RU опубликован график отключения горячей воды на первую половину июля в жилых домах, присоединенных к сетям АО «Татэнерго». Прекращение ГВС связано с проведением гидравлических испытаний на магистральных и квартальных тепловых сетях. Сроки могут быть скорректированы.

ЖКХ