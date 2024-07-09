В двух районах Красноярска на двое суток отключат холодную воду

«Всего во время планового ремонта на водопроводных сетях и насосных станциях установят 20 новых задвижек. На 30 канализационно-насосных станциях проведут регулировку систем автоматической защиты и техническое обслуживание электрощитовых установок. На водозаборе острова Отдыха отремонтируют станцию обеззараживания питьевой воды, обновят масло в трансформаторных подстанциях, выполнят другие работы на электротехническом и насосном оборудовании, которые требуют полного отключения электроэнергии», — отметили в КрасКоме.