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В двух районах Красноярска на двое суток отключат холодную воду

Без холодной воды на выходных останутся жители Свердловского и части Кировского районов.

Источник: Reuters

В Красноярске на выходных отключат холодную воду в Свердловском и части Кировского районах. Об этом сообщили в КрасКоме.

В ночь с 12 на 13 июля остановят водозабор на острове Отдыха. На время ремонтных работ будет приостановлена подача холодной воды в Свердловском районе и части Кировского (Водники, Первомайский), а также на острове Отдыха.

Подачу воды планируют вернуть вечером 14 июля.

Рекомендуется сделать запас холодной воды и перед отъездом закрыть краны.

«Всего во время планового ремонта на водопроводных сетях и насосных станциях установят 20 новых задвижек. На 30 канализационно-насосных станциях проведут регулировку систем автоматической защиты и техническое обслуживание электрощитовых установок. На водозаборе острова Отдыха отремонтируют станцию обеззараживания питьевой воды, обновят масло в трансформаторных подстанциях, выполнят другие работы на электротехническом и насосном оборудовании, которые требуют полного отключения электроэнергии», — отметили в КрасКоме.

Ранее сообщалось о том, какого цвета должен быть правильный квас.

ЖКХ