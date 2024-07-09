Прямые авиаперелеты запустят из Екатеринбурга в Гоа

Полет из уральской столицы до Гоа составит около семи часов. Из «Кольцово» самолет по маршруту будет вылетать три раз в неделю: по вторникам, пятницам и субботам. Обратно судно также будет летать три раза в неделю, но уже по средам, субботам и воскресеньям.