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Прямые авиаперелеты запустят из Екатеринбурга в Гоа

«Аэрофлот» открыл продажу билетов в Гоа с вылетами из Екатеринбурга.

Источник: Комсомольская правда

«Аэрофлот» открыл продажу билетов в Гоа из Екатеринбурга на зимний туристический сезон 2024 — 2025 года. Об этом сообщили в «Ассоциации Туроператоров».

— В Екатеринбурге билеты в Гоа на новогодние праздники на одного пассажира в обе стороны стоят от 83,8 тысяч рублей с багажом. Билеты в октябре стоят от 57,4 тысяч рублей, — говорится в сообщении.

Полет из уральской столицы до Гоа составит около семи часов. Из «Кольцово» самолет по маршруту будет вылетать три раз в неделю: по вторникам, пятницам и субботам. Обратно судно также будет летать три раза в неделю, но уже по средам, субботам и воскресеньям.

Напомним, что ранее, в октябре 2023 года, авиакомпания начала осуществлять прямые перелеты из Екатеринбурга в Пхукет. Самолеты до Тайланда вылетают дважды в неделю.