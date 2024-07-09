Подарки для новорожденных начнут дарить многодетным мамам Краснодара

Глава Краснодара Евгений Наумов объявил о запуске акции «Краснодар — город семьи» (16+). Семьи, приветствующие третьего ребенка и последующих детей, будут получать специальный набор местного производства, включающий 30 предметов одежды и товаров для ухода за младенцем, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу администрации крайцентра.
Инициатива поддержки многодетных семей в Краснодаре набирает обороты. Благодаря усилиям «Союза многодетных семей “Кубанская семья” и вкладу четырех предприятий города, была реализована идея подарочных наборов для новорожденных. Все элементы набора, включая упаковку, изготовлены на местных предприятиях Краснодара, что означает поддержку как семей, так и местного бизнеса.
Евгений Наумов отметил в социальных сетях, что это не только помощь родителям, но и стимул для экономики города. Наборы будут выдавать в родильных домах и в семейном центре «Кубанская семья».