Рассказываем, какая знаменитая группа выступит в День металлурга в Шелехове 2024

В День металлурга в Шелехове 2024 пройдет концерт с участием столичных звезд, местных творческих коллективов и разнообразными активностями для взрослых и детей. Об этом КП-Иркутск сообщили организаторы праздника. Напомним, что в честь профессионального дня металлургов в Шелехов ранее уже приезжали эстрадный певец Стас Михайлов и народный артист России Александр Маршал. Узнали, кто же в этом году станет сюрпризом вечера.
День металлурга в Шелехове 2024 по традиции отмечают в июле. Вообще, празднества выпадают всегда на третье воскресение второго летнего месяца. Однако, в этом году развлекательная программа запланирована организаторами праздникам на субботу. Именно 20 июля намечена развлекательная программа в День металлурга в Шелехове 2024.
Площадкой для празднования станет стадион «Металлург». Здесь 20 числа в 18.00 начнется праздничная программа, которая включает в себя семейный фестиваль для взрослых и детей, выступление танцевальных и музыкальных коллективов, а также поздравления от известных исполнителей — в этом году День металлурга в Шелехове 2024 с сибиряками проведет поп-группа «Artik & Asti». Напомним, сейчас солисткой коллектива является победительница пятого сезона шоу «Маска», участница шоу «Голос» Севиль Велиева.
Стоит отметить, что профессиональный праздник металлургов совпадает с днем города. В связи с этим в Шелехове пройдет традиционный городской карнавал.
В Иркутской области праздник металлургов будут отмечать в общей сложности в трех городах — празднества пройдут также в городах Братск и Тайшет. В северной столице региона на семейной базе отдыха «Простоквашино» развлекать станут детей и взрослых с полудня, а после — на площади Ленина к сибирякам выйдет народная артистка России Валерия.
День металлурга в Тайшете 2024 начнется также 20 июля в 16.00. Тайшетцев приглашают на площадь Юбилейная. В программе — выставка мотоциклов, викторины, конкурсы с призами и силовое шоу. Вечером в Тайшете запланирован концерт красноярских и иркутских кавер-групп, гостем праздника станет артист и телеведущий Натан. Этот исполнитель знаменит своими лиричными композициями про любовь, романтику и чувства, а также дуэтами с известными певцами и певицами, такими как Ирина Дубцова.
Напомним, ранее КП-Иркутск сообщала, что в Приангарье после перерыва снова пройдет фестиваль клубники. Местом его проведения, как и прежде, станет город Байкальск — программа празднования здесь.