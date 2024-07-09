Рассказываем, какая знаменитая группа выступит в День металлурга в Шелехове 2024

В День металлурга в Шелехове 2024 пройдет концерт с участием столичных звезд, местных творческих коллективов и разнообразными активностями для взрослых и детей. Об этом КП-Иркутск сообщили организаторы праздника. Напомним, что в честь профессионального дня металлургов в Шелехов ранее уже приезжали эстрадный певец Стас Михайлов и народный артист России Александр Маршал. Узнали, кто же в этом году станет сюрпризом вечера.