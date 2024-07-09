Зону ограничений для самокатов расширили в Екатеринбурге

Ранее ЕАН писал, что мэрия Екатеринбурга подписала соглашение об ограничениях с кикшеринговыми компаниями: Whoosh, «МТС Юрент» и «ЯндексGo». В мэрии уточняют, что он бессрочный и может дополняться по инициативе городских властей, Госавтоинспекции или местных жителей. Ограничение коснется не только арендованных электросамокатов, но и личных СИМ. Зоны действия запрета обозначат знаками № 3.35. Въезжая в такое пространство, водитель частного самоката должен будет спешиться и вести СИМ за собой. Кикшеринговые устройства начнут блокироваться при попадании в запретную зону автоматически.