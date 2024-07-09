Зону ограничений для самокатов расширили в Екатеринбурге

Речь идет о мосте на Белинского, на участке от Большакова до Тверитина.
«Действительно, новая зона уже добавлена в систему и обязательна для всех самокатов сервиса. Как мы сообщали после подписания соглашения, стороны договорились о регулярном мониторинге действующих зон и возможном оперативном изменении списка. Так что нововведение полностью соответствует нашим договоренностям», — подтвердили ЕАН в сервисе кикшеринга Whoosh.
Ранее ЕАН писал, что мэрия Екатеринбурга подписала соглашение об ограничениях с кикшеринговыми компаниями: Whoosh, «МТС Юрент» и «ЯндексGo». В мэрии уточняют, что он бессрочный и может дополняться по инициативе городских властей, Госавтоинспекции или местных жителей. Ограничение коснется не только арендованных электросамокатов, но и личных СИМ. Зоны действия запрета обозначат знаками № 3.35. Въезжая в такое пространство, водитель частного самоката должен будет спешиться и вести СИМ за собой. Кикшеринговые устройства начнут блокироваться при попадании в запретную зону автоматически.