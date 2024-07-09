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Режим веерного отключения электроэнергии введен в Таганроге

В Таганроге с 11:00 9 июля введен режим веерного отключения электроснабжения в связи с высокой температурой и большой нагрузкой на сети. Об этом сообщает глава администрации города Андрей Фатеев в своем Telegram-канале.

Источник: Reuters

Отключения затронут жилые дома и промышленные предприятия. Принятые меры необходимы для исключения перегрузки сетевого оборудования и аварий в энергосистеме. Время прекращения режима веерного отключения пока неизвестно.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщал о напряженной ситуации в энергоснабжении Таганрога и Неклиновского района из-за аварий на линиях электропередач.

Режим веерного отключения введен также в Зернограде и Новошахтинске. Об этом сообщили главы администраций Ирина Полищук и Сергей Бондаренко в своих Telegram-каналах.

ЖКХ