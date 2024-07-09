В Перми автобус № 6 высадил пассажиров в центре города из-за аварии

Происшествие вызвало негодование у людей, которые ждали автобус на остановке «Театр-Театр». Пермяки отметили, что ждали автобус на протяжении 20 минут. Как рассказала сайту perm.aif.ru очевидец, после остановки поблизости не было автомобиля, который мог задеть автобус.