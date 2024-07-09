В Перми автобус № 6 высадил пассажиров в центре города из-за аварии

Автобус № 6 в Перми высадил пассажиров в центре города из-за аварии, сообщил очевидец сайту perm.aif.ru.
Инцидент произошёл днём 9 июля около 12:40. Автобус, следовавший от станции Пермь-II, экстренно остановился возле перекрёстка улиц Крисанова и Петропавловской. Водитель высадил пассажиров и сообщил им об аварии.
«Никто не пострадал, я никакого столкновения не почувствовала», — рассказала сайту perm.aif.ru пермячка.
Происшествие вызвало негодование у людей, которые ждали автобус на остановке «Театр-Театр». Пермяки отметили, что ждали автобус на протяжении 20 минут. Как рассказала сайту perm.aif.ru очевидец, после остановки поблизости не было автомобиля, который мог задеть автобус.
Сайт perm.aif.ru запросил информацию о происшествии в городском департаменте транспорта.