Пермяк ответил перед судом за плохое содержание собак

Пенсионеры неоднократно жаловались в управляющую компанию на протечки и едкий запах в квартире. Владельцу собак направлялись предупреждения об устранении нарушений, но он на них не реагировал.
Тогда пермяки обратились в суд, который обязал хозяина собак привести квартиру в порядок и выплатить истцам компенсации морального вреда (60 тысяч рублей мужчине и 40 тысяч его супруге). Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП России по Пермскому краю.
Так как вовремя владелец собак не исполнил решение суда, к нему применили исполнительский сбор. Единственным источником дохода 69-летнего собачника является пенсия. Судебный пристав взыскал средства с пенсии должника, это помогло выплатить всю сумму компенсации соседке. Также часть средств взыскана в пользу соседа. Работа будет продолжена до полного погашения задолженности.