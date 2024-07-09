Пермяк ответил перед судом за плохое содержание собак

Тогда пермяки обратились в суд, который обязал хозяина собак привести квартиру в порядок и выплатить истцам компенсации морального вреда (60 тысяч рублей мужчине и 40 тысяч его супруге). Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП России по Пермскому краю.