Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пермяк ответил перед судом за плохое содержание собак

Мужчина завел собак в квартире, но не ухаживал за ними. Отходы жизнедеятельности питомцев стекали в квартиру этажом ниже, где проживала пожилая семейная пара.

Источник: Reuters

Пенсионеры неоднократно жаловались в управляющую компанию на протечки и едкий запах в квартире. Владельцу собак направлялись предупреждения об устранении нарушений, но он на них не реагировал.

Тогда пермяки обратились в суд, который обязал хозяина собак привести квартиру в порядок и выплатить истцам компенсации морального вреда (60 тысяч рублей мужчине и 40 тысяч его супруге). Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП России по Пермскому краю.

Так как вовремя владелец собак не исполнил решение суда, к нему применили исполнительский сбор. Единственным источником дохода 69-летнего собачника является пенсия. Судебный пристав взыскал средства с пенсии должника, это помогло выплатить всю сумму компенсации соседке. Также часть средств взыскана в пользу соседа. Работа будет продолжена до полного погашения задолженности.