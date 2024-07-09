Мэр Одессы выступил против сноса двух памятников

«На мой взгляд, памятники Пушкину и Воронцову нужны городу. Я против того, чтобы их сносить, потому что я — одессит, здесь родился. Эти памятники установили наши прапрапрадедушки… Пушкин — часть истории и мировой культуры. Если мы уберем его постамент в Одессе, им не перестанут увлекаться во Франции, Англии или Италии. Это классика», — приводит слова Труханова.