Мэр Одессы выступил против сноса двух памятников

Кабмин Украины 10 ноября изъял из реестра культурного наследия большое количество памятников российским и советским деятелям, тем самым разрешив их демонтаж. В числе данных монументов оказались памятник Пушкину на Приморском бульваре и памятник Воронцову на Соборной площади в Одессе. В ноябре прошлого года историко-топонимическая комиссия горсовета Одессы рекомендовала не сносить эти памятники.
«На мой взгляд, памятники Пушкину и Воронцову нужны городу. Я против того, чтобы их сносить, потому что я — одессит, здесь родился. Эти памятники установили наши прапрапрадедушки… Пушкин — часть истории и мировой культуры. Если мы уберем его постамент в Одессе, им не перестанут увлекаться во Франции, Англии или Италии. Это классика», — приводит слова Труханова.
Труханов напомнил, что памятник Пушкину был установлен на средства граждан. «Не зря он стоит спиной к зданию мэрии, а лицом — к бульвару, к людям», — подчеркнул мэр. Говоря о памятнике Воронцову, он предложил каждому ознакомиться с тем, что князь сделал для Одессы, прежде чем поднимать вопрос демонтажа. «Из песни слов не выкинуть. Отказываться от таких исторических фигур — страусиная позиция. Нельзя спрятать голову в песок и говорить, что этого не было», — резюмировал чиновник.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.