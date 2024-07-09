Челябинцам назвали вакансии с зарплатой от 180 тысяч рублей

Возглавляет июльский рейтинг «дорогих» вакансий от сервиса SuperJob стоматолог-имплантолог, которому готовы предложить от 350 тысяч рублей, скидки на обслуживание в клинике и релокационный пакет. Соискателю нужно иметь высшее медицинское образование, действующий сертификат специалиста и опыт работы от пяти лет.