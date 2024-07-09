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Челябинцам назвали вакансии с зарплатой от 180 тысяч рублей

Каждый житель Челябинска стремится к финансовому благополучию. В городе открылись несколько вакансий с зарплатой от 180 тысяч рублей. Где можно получить достойную оплату труда, рассказали аналитики.

Источник: Pchela.News

Возглавляет июльский рейтинг «дорогих» вакансий от сервиса SuperJob стоматолог-имплантолог, которому готовы предложить от 350 тысяч рублей, скидки на обслуживание в клинике и релокационный пакет. Соискателю нужно иметь высшее медицинское образование, действующий сертификат специалиста и опыт работы от пяти лет.

На втором месте — водитель с зарплатой до 205 тысяч рублей. Ему необходимо иметь водительские права категории «Е». Предусматривается обучение.

На третьей строчке — мастер монтажного участка с зарплатой 180 тысяч рублей. У работника должно быть профильное высшее образование.

— В список также вошли вакансии инженера-проектировщика отопления, вентиляции и кондиционирования с зарплатой от 100 тысяч рублей и менеджера по логистике с зарплатой 100 тысяч рублей.

добавили аналитики.
экономика
занятость