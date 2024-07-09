Челябинцам назвали вакансии с зарплатой от 180 тысяч рублей

Возглавляет июльский рейтинг «дорогих» вакансий от сервиса SuperJob стоматолог-имплантолог, которому готовы предложить от 350 тысяч рублей, скидки на обслуживание в клинике и релокационный пакет. Соискателю нужно иметь высшее медицинское образование, действующий сертификат специалиста и опыт работы от пяти лет.
На втором месте — водитель с зарплатой до 205 тысяч рублей. Ему необходимо иметь водительские права категории «Е». Предусматривается обучение.
На третьей строчке — мастер монтажного участка с зарплатой 180 тысяч рублей. У работника должно быть профильное высшее образование.
— В список также вошли вакансии инженера-проектировщика отопления, вентиляции и кондиционирования с зарплатой от 100 тысяч рублей и менеджера по логистике с зарплатой 100 тысяч рублей.