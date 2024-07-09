Дело об убийстве главреда Forbes Пола Хлебникова не завершено спустя 20 лет

Ровно 20 лет назад в Москве был убит главред русской версии Forbes Пол Хлебников. Американец много писал о «новом русском бизнесе», олигархах и криминале. Заказчиком его убийства следствие считает чеченского сепаратиста, отомстившего за книгу Хлебникова, в которой о нем «негативно отзывались». Правоохранители вышли на совершившую преступление банду, но ее членам удалось избежать правосудия. Почему так получилось — в нашем материале.
«Хлебников заразил нас верой в Россию».
«Помню, что Павел приехал к нам, когда было холодно. Смешной и немного нелепый с этой своей “американскостью” и в шапке-ушанке. У него был рюкзак Jansport, за собой тащил два огромных чемодана распечаток сведений про российских олигархов», — поделился в беседе с «Газетой.Ru» заместитель шеф-редактора в первом составе Forbes Кирилл Вишнепольский.
Хлебников занял пост главного редактора весной 2004 года. Для первого номера он подготовил собственный материал — о бизнесе миллиардера Алексея Мордашова и приватизации «Северстали».
За время его работы вышло всего несколько номеров, но статьи в них произвели фурор. В том числе список 100 богатейших людей России, опубликованный в мае 2004 года. Первое место в нем с состоянием в $15,2 млрд занял Михаил Ходорковский, на тот момент глава ЮКОСа.
«Конечно, было много разговоров, упреков, что неверно подсчитали, но никто не обижался, что ему приписали слишком много денег. Как правило, наоборот, говорил: “Да нет, у меня больше”, — рассказал Вишнепольский.
И рейтинг, и расследования о бизнесе, по мнению главного редактора, помогали экономике стать более прозрачной. Как вспоминали коллеги, Хлебников был уверен, что впереди страну ждет светлое будущее.
«В 90-е все были проникнуты неверием в себя. Хорошим тоном в СМИ считалось брюзжать, подмечать недостатки, не обращая внимания на динамику, — отметил Вишнепольский. — Появление Павла стало в нашей жизни этапным. Он заразил нас верой в Россию, бизнес и экономику. Мы поверили, что может быть лучше, чем сейчас».
От крестного отца Кремля до варвара.
К 2003-му году Пол или Павел, как его звали московские коллеги, был уже хорошо известен в России. С 90-х годов он написал несколько заметок про «новый русский бизнес» и выпустил две книги.
В декабре 1996 года в американском журнале Forbes вышла его резонансная статья «Крестный отец Кремля?», посвященная Борису Березовскому. В ней говорилось о мошеннических операциях в бизнесе и связях олигарха с чеченской мафией ???(В 90-е Березовский в качестве заместителя секретаря Совбеза занимался вопросами восстановления хозяйства Чеченской республики)...
Через несколько месяцев после выхода материала Березовский подал к журналу иск о защите деловой репутации. В 2003 году дело закончилось мировым соглашением.
«Никаких извинений мы не принесли, никаких штрафов не заплатили, от написанной статьи не отказались, — сказал Хлебников в одном из последних интервью. — Единственное, что мы сделали, — это пояснили, что не выдвигаем обвинений в адрес Березовского».
За время, пока шло разбирательство, журналист выпустил одноименную книгу про олигарха.
Собирая материалы, журналист общался с чиновниками, бизнесменами, сотрудниками правоохранительных органов и другими источниками. В поисках информации дошел и до бывшего чеченского полевого командира Хож-Ахмеда Нухаева.
«Мне было важно встретиться с Нухаевым — я слышал, что он, как и многие чеченские бандиты, помогал Березовскому на заре его карьеры», — объяснял журналист.
Интервью с чеченским сепаратистом в итоге легло в основу новой книги с нелестным названием «Разговор с варваром». Обидеть героев материала Хлебников не боялся. Куда важнее для него было донести мысль о том, что России и миру в целом угрожала серьезная опасность.
Но даже здесь журналист сохранял оптимизм. Спасение он видел в «русской идее», а именно — в любви к стране, ее истории и культуре: «Русь всегда побеждала те силы, которые пытались ее уничтожить, и у меня нет сомнений, что она восторжествует и сегодня».
Книга вышла в свет летом 2003 года. По версии следствия, спустя год Хлебников расплатился за эту работу жизнью.
«Недавно мы с ним курили — сейчас я пишу некролог».
Редакция Forbes располагалась в 15 минутах ходьбы от станции метро Ботанический сад в Москве. До дома главный редактор почти всегда добирался на общественном транспорте. Вечером 9 июля 2004 года Хлебников с коллегой уже стоял в дверях кабинета, когда на его рабочий телефон позвонили.
«Это была жена Павла, Муза. Он удивился, потому что она никогда не звонила ему по проводному телефону, — вспомнил Вишняковский. — Потом Муза объясняла, что не дозвонилась по мобильному, а ей внезапно захотелось с ним поговорить. Можете себе представить? Перед глазами до сих пор стоит картина, как я с рюкзаком стою у выхода из кабинета, а Павел кладет ноги на стол, откидывается с трубкой и машет мне рукой, мол, иди».
Вишнепольский уехал, не дожидаясь коллегу. Это спасло ему жизнь. В тот вечер Хлебников вышел из редакции один. В 100 метрах от офиса к нему подъехал автомобиль ВАЗ-2115, из которого неизвестные открыли огонь.
Одним из первых на месте происшествий оказался редактор российской версии Newsweek Александр Гордеев, который работал в том же здании.
«Пол еще мог говорить. Сказал, что ему очень больно, что трудно дышать. У него были прострелены живот, правая нога, — сообщил Гордеев журналистам. — Я спросил, знает ли он, кто в него стрелял. Он сказал, что не знает, даже представить не может».
Приехавшие на вызов врачи скорой поставили раненому противошоковый укол. Через пятнадцать минут врачи получили подтверждение, что их ждут в ближайшей больнице, но там все пошло не по плану.
Лифт, в котором мужчину должны были поднять в операционную, застрял. Хлебников скончался. Позднее врачи объясняли, что помочь ему все равно бы не смогли — ранения были несовместимы с жизнью.
«Когда я приехал домой, мне позвонили и сказали, что он в больнице, — рассказал Вишнепольский. — Я прыгнул в машину, но пока ехал, он умер. В тот же вечер мы все собрались в редакции, и мне велели писать некролог. Недавно мы с ним курили, обсуждали ислам, а сейчас я пишу некролог. Сложно поверить. Каждое событие того дня как в фильме».
«Хочу потребовать с государства $1,5 млн».
После убийства возбудили уголовное дело. Расследование взяла на контроль Генпрокуратура России. Оперативники быстро обнаружили брошенную машину, но самим злоумышленникам удалось скрыться.
Преступление связали с профессиональной деятельностью журналиста. Под подозрение попали и бизнесмены, оказавшиеся в резонансном списке Forbes. На следующий день произошедшее прокомментировал Березовский, на тот момент проживавший в Лондоне.
«Мне трудно, конечно, судить, кто за этим стоит, единственное, что по собственному опыту могу сказать, к сожалению, он с фактами обращался очень произвольно, и многие из них сочинял, ну и по-видимому, кому-то это сильно не понравилось», — заявил бизнесмен в интервью РИА Новости.
Через год Генпрокуратура сообщила о завершении расследования. По версии следствия, убийство совершили участники чеченской ОПГ Муса Вахаев, Магомед Эдильсултанов, Казбек Дукузов и его брат Магомед.
Заказчиком назвали Хож-Ахмеда Нухаева, который решил устранить журналиста из мести за книгу, в которой о нем «негативно отзывались».
К февралю 2006 на скамье подсудимых оказались двое исполнителей — Казбек Дукузов и Вахаев, а также московский нотариус Фаиль Садретдинов, проходивший по другому делу банды. 5 мая 2006 года состоялся закрытый судебный процесс, на котором все подсудимые были оправданы присяжными и освобождены из-под стражи.
«За полтора года, что я провел под стражей, я хочу потребовать с государства, как минимум, $1,5 млн, тем более что я этого стою», — сказал журналистам Казбек Дукузов.
В ноябре 2006 года Верховный суд отменил оправдательный приговор, но все фигуранты успели скрыться. Их объявили в розыск, как и предполагаемого заказчика. С тех пор производство по делу неоднократно приостанавливалось и возобновлялось, но до сих пор так и не было завершено.
«Его погубили пульс истории и идеализм».
В десятую годовщину убийства семья Хлебникова обратилась к президенту России с просьбой довести дело до суда.
«Пол Хлебников верил в лучшую Россию. Поддерживая его убеждения, семья Пола сотрудничала с российскими правоохранительными органами. Неспособность расследовать это жестокое преступление показывает, что Россия дальше, чем когда-либо от того, чтобы быть страной, ради которой Пол трудился и в конечном итоге отдал свою жизнь», — отмечалось в заявлении.
В последний раз о деле сообщалось в 2017 году. Тогда стало известно, что Служба безопасности Украины задержала двоих россиян, числившихся в розыскной базе Интерпола. Один из них — фигурант дела об убийстве журналиста Магомед Дукузов.
В 2019 году правительство Украины согласилось экстрадировать его в Россию, но не раньше, чем его осудят в Киеве по другим уголовным делам. С тех пор никаких подвижек в расследовании не было.
«Пол, конечно, был субъективный идеалист и отрицал складывающуюся вокруг него реальность, но ото всех американцев он отличался абсолютной верой в Россию, — высказал мнение Вишнепольский. — Он приехал, потому что понимал, здесь бьется пульс истории. К сожалению, этот пульс и американский идеализм в нашей реальности его погубили».