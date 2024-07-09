Дело об убийстве главреда Forbes Пола Хлебникова не завершено спустя 20 лет

«Это была жена Павла, Муза. Он удивился, потому что она никогда не звонила ему по проводному телефону, — вспомнил Вишняковский. — Потом Муза объясняла, что не дозвонилась по мобильному, а ей внезапно захотелось с ним поговорить. Можете себе представить? Перед глазами до сих пор стоит картина, как я с рюкзаком стою у выхода из кабинета, а Павел кладет ноги на стол, откидывается с трубкой и машет мне рукой, мол, иди».