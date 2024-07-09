Девочек будут бесплатно прививать от вируса папилломы человека

Она отметила, что наиболее эффективным методом профилактики инфекционных заболеваний является иммунизация.
«Это те инфекции, вакцинация против которых включена в национальный календарь профилактических прививок».
По ее словам, на сегодняшний день подготовлено постановление Минздрава о дополнении национального календаря профилактических прививок. Предполагается его расширение в начале 2025 года.
«Это введение вакцинации против папилломавирусной инфекции в возрасте 11 лет. Это решение принято исходя из эффективности этой иммунизации в плане предупреждения возникновения рака шейки матки», — уточнила заместитель главного врача.
Она объяснила, что возраст выбран, исходя из того, что в 11 лет детям проводят иммунизацию против дифтерии и столбняка. Поэтому, чтобы не делать дополнительным еще один визит в поликлинику, можно совместить прививки.
Особое значение
Заведующий лабораторией онкогинекологии РНПЦ онкологии и медицинской радиологии Ольга Матылевич подчеркнула, что прививка от ВПЧ имеет глобальное значение.
«Принято считать, что ВПЧ-вакцинация имеет отношение к раку шейки матки, но важно отметить, что у женщин к ВПЧ-ассоциируемым онкозаболеваниям относят еще опухоли наружных половых органов, вульвы и влагалища, аногенитальную область и орофарингеальную».
Заведующая обратила внимание на то, что у мужчин также есть ВПЧ-ассоциируемые заболевания, поэтому вакцинация приобретает особое значение и имеет гендерно независимую принадлежность.
Матылевич рассказала, что в мире от ВПЧ вакцинируют с 2006 года, за это время была доказана высокая эффективность прививки.
Что касается Беларуси, то пока в стране прививку делают родители девочек за свои деньги.
«Минздрав предпринимает огромные усилия и со стороны государства — это серьезное снятие финансового бремени. Планируется включение ВПЧ-вакцины для девочек до полового дебюта», — уточнила она.
Также введут еще две прививки. От пневмококковой инфекции будут прививать всех детей в возрасте до 1 года (трехкратно в 2, 4 и 12 месяцев). А от коклюша начнут ставить бустерную вакцину детям в возрасте 6 лет.