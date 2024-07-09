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Анита Цой получила орден «За заслуги перед Отечеством» I степени

Российская артистка Анита Цой стала обладательницей ордена «За заслуги перед Отечеством». Указ о награждении подписал президент РФ Владимир Путин. Любопытно, что Цой получила награду не только за музыкальные достижения.

Источник: Звук

Российская артистка Анита Цой стала обладательницей ордена «За заслуги перед Отечеством». Указ о награждении подписал президент РФ Владимир Путин. Любопытно, что Цой получила награду не только за музыкальные достижения.

В приказе, опубликованном на официальном портале правовой информации, указано, что артистка занимает пост генерального директора ООО «Галерея Мастер» в Москве. Организация осуществляет деятельность в области исполнительских искусств.

Анита Цой родилась 7 февраля 1971 года, музыкой начала заниматься в 1996-м — тогда же поступила на вокальное отделение ГИТИСа. Годом позже, в 1997-м, вышел ее дебютный альбом.

В 2003 году Цой получила звание заслуженной артистки, а в 2021-м стала народной, напоминает Lenta.

Ранее Анита Цой собиралась запустить пищевой завод.