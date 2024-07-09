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Супругов, проживших в браке более полувека, чествовали в Иркутске

Торжественное мероприятие прошло в День семьи, любви и верности.

Источник: Комсомольская правда

Торжественное мероприятие для семейных пар, которые состоят в браке уже более полувека провели во Дворце бракосочетания. Чествование приурочили ко Дню семьи, любви и верности. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Иркутска.

— Такие крепкие семьи являются символом наших традиционных ценностей, мудрости, любви и уважения друг к другу. Вместе они прошли большой жизненный путь. И молодому поколению нужно следовать этому примеру, — начальник департамента здравоохранения и социальной защиты населения администрации подчеркнула Нина Перфильева.

В этом году мероприятие посетили восемь пар, которые состоят в браке 50−65 лет.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что стобалльников по результатам единого госэкзамена в этом году стало вдвое больше. Высокие баллы набрали 89 выпускников.