Супругов, проживших в браке более полувека, чествовали в Иркутске

Торжественное мероприятие для семейных пар, которые состоят в браке уже более полувека провели во Дворце бракосочетания. Чествование приурочили ко Дню семьи, любви и верности. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Иркутска.
— Такие крепкие семьи являются символом наших традиционных ценностей, мудрости, любви и уважения друг к другу. Вместе они прошли большой жизненный путь. И молодому поколению нужно следовать этому примеру, — начальник департамента здравоохранения и социальной защиты населения администрации подчеркнула Нина Перфильева.
В этом году мероприятие посетили восемь пар, которые состоят в браке 50−65 лет.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что стобалльников по результатам единого госэкзамена в этом году стало вдвое больше. Высокие баллы набрали 89 выпускников.