Сильные дожди обрушатся на южные районы Челябинской области, а в горах резко похолодает

По информации синоптиков, ночью 10 июля в южной половине местами прошумят грозы, кратковременные дожди, на крайнем юге — сильные, столбики термометров покажут плюс 12−17, в горах и низинах — до 9 градусов. Днем в среду также на юге местами кратковременные дожди, грозы, воздух прогреется до 25−30 градусов.
Ночью и утром в отдельных районах будут наблюдаться туманы. Ветер восточной четверти, его скорость 3−8 м/с, локально порывы до 14 м/с.
В Челябинске 10 июля ночью плюс 15−17, днем — 27−29 градусов, при переменной облачности без осадков, ветер восточной четверти 3−8 м/с.
В четверг температурный фон существенно не изменится, местами пройдут кратковременные дожди с грозами.