Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сильные дожди обрушатся на южные районы Челябинской области, а в горах резко похолодает

Сильные дожди обрушатся на южные районы Челябинской области, а в горах резко похолодает, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сейчас в Ричмонде: +24° 0 м/с 94% 757 мм рт. ст. +26°

По информации синоптиков, ночью 10 июля в южной половине местами прошумят грозы, кратковременные дожди, на крайнем юге — сильные, столбики термометров покажут плюс 12−17, в горах и низинах — до 9 градусов. Днем в среду также на юге местами кратковременные дожди, грозы, воздух прогреется до 25−30 градусов.

Ночью и утром в отдельных районах будут наблюдаться туманы. Ветер восточной четверти, его скорость 3−8 м/с, локально порывы до 14 м/с.

В Челябинске 10 июля ночью плюс 15−17, днем — 27−29 градусов, при переменной облачности без осадков, ветер восточной четверти 3−8 м/с.

В четверг температурный фон существенно не изменится, местами пройдут кратковременные дожди с грозами.