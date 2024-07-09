Сильные дожди обрушатся на южные районы Челябинской области, а в горах резко похолодает

По информации синоптиков, ночью 10 июля в южной половине местами прошумят грозы, кратковременные дожди, на крайнем юге — сильные, столбики термометров покажут плюс 12−17, в горах и низинах — до 9 градусов. Днем в среду также на юге местами кратковременные дожди, грозы, воздух прогреется до 25−30 градусов.