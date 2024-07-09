Центр Екатеринбурга 14 июля перекроют из-за фестиваля IronStar

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, также с 00:00 до 23:00 будет закрыта парковка на площади 1905 года.
Проезд будет запрещен с 05:00 до 12:30 на следующих участках уральской столицы:
по ул. Дзержинского, от стадиона «Динамо» до пересечения с улицей Царской;
по ул. Толмачева, от проспекта Ленина до ул. Царской;
по ул. Царской, от улицы Толмачева до улицы Дзержинского;
по проспекту Ленина, от ул. Карла Либкнехта до ул. Татищева;
по нечетной стороне ул. Татищева, от проспекта Ленина до ул. Пирогова;
по ул. Пирогова, от ул. Татищева до ул. Крауля;
по ул. Крауля, от ул. Пирогова до ул. Мельникова;
по ул. Мельникова, от ул. Крауля до ул. Репина;
по ул. Репина, от ул. Мельникова до Новомосковского тракта;
по четной стороне Новомосковского тракта до Объездной дороги.
Напомним, с 1 июля по 30 августа в столице Урала перекроют участок от ул. Учителей до дома № 19 по ул. Июльской. Это связано с проведением работ по модернизации теплосетей. Кроме того, на протяжении всей улицы Чекистов запретят остановку и стоянку.