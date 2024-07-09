Центр Екатеринбурга 14 июля перекроют из-за фестиваля IronStar

Напомним, с 1 июля по 30 августа в столице Урала перекроют участок от ул. Учителей до дома № 19 по ул. Июльской. Это связано с проведением работ по модернизации теплосетей. Кроме того, на протяжении всей улицы Чекистов запретят остановку и стоянку.