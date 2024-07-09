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В Волжском трое жителей заразились сальмонеллой в пекарне

Специалисты регуправления Роспотребнадзора проводят санитарно-эпидемиологическое расследование случаев заболевания граждан, употреблявших в пищу продукцию, приобретенную в пекарне.

Все пострадавшие связывают свое состояние с употреблением продукции, купленной в пекарне «Печка» в Волжском. Для лабораторных исследований сотрудниками управления отобраны пробы пищевой продукции, пищевого сырья, воды, смывы с объектов окружающей среды.

Из 5 отравившихся при исследовании материалов у троих была обнаружена сальмонелла.

В ходе расследования было установлено, что в пекарне отсутствует необходимый набор помещений, производственный контроль за соблюдением санитарных правил, бактерицидное оборудование, а из 6 личных медицинских книжек сотрудников в 4 отсутствует отметка о пройденном профессиональном гигиеническом обучении и аттестации.

Составлен протокол об административном правонарушении по ст. 6.6 КоАП РФ, также юрлицу временно запретили деятельность.

Постановлением Волжского городского суда юрлицо признано виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ст. 6.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и подвергнуто наказанию в виде приостановления деятельности сроком на 90 суток.