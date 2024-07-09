В Волжском трое жителей заразились сальмонеллой в пекарне

В ходе расследования было установлено, что в пекарне отсутствует необходимый набор помещений, производственный контроль за соблюдением санитарных правил, бактерицидное оборудование, а из 6 личных медицинских книжек сотрудников в 4 отсутствует отметка о пройденном профессиональном гигиеническом обучении и аттестации.