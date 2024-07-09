Концерт звездной группы и карнавал. Рассказываем, как пройдет День города Шелехова 2024

День города Шелехова 2024 с размахом отметят сибиряки в Приангарье. В праздничный день в городе, что всего лишь в 12 километрах от Иркутска, выступит известная поп-группа, пройдет карнавал и фестиваль для взрослых и детей. КП-Иркутск расскажет, какого числа и кто приедет на торжество.
Официально днем города Шелехова считается 12 июля. Так сказать, на бумаге. Однако по традиции, празднование совмещают с профессиональным праздником металлургов. И эта традиция появилась не просто так — ведь именно как поселок строителей металлургического завода на карте и появился сначала этот населенный пункт. Итак, нынче День города Шелехова 2024 отмечать планируется 20 июля.
Программа праздника разнообразна, придется по душе и взрослым, и юным шелеховчанам.
— В этот день в Шелехове по главным улицам пройдет десятый юбилейный городской карнавал, — говорят организаторы.
Впервые карнавал прошел по улицам Шелехова в 2013 году, а на следующий год собрал уже порядка тысячи человек. Интересные костюмы, необычные воплощения, смелые задумки — все это карнавал в Шелехове. В этом году он наверняка также соберет несколько десятков праздничных колонн.
Местом для основных праздничных интерактивов выбран стадион «Металлург». День города Шелехова 2024 начнется там в 18.00. Среди подарков для шелеховчан и большой концерт. На сцену поднимутся яркие кавер-группы, местные творческие коллективы.
— Главным событием вечера станет выступление звезды российской эстрады — «Artik & Asti», — рассказали организаторы праздника.
К слову, солисткой известной поп-группы сейчас является победительница 5-го сезона шоу «Маска», участница шоу «Голос» Севиль Велиева. Первым ее треком в составе группы стала композиция «Гармония», премьера которой состоялась в январе 2022 года. После были песни «Кукла», «Быть счастливой», «За горизонт» и другие. Разумеется, вход на концерт группы «Artik & Asti» свободный.
Так пройдет День города Шелехова 2024.
Шелехов — город в Иркутской области — в 1953 году, а значит, в 2024-м отмечает 71 год со дня основания. Появился он как рабочий поселок — сначала строителей завода, а после и его работников. В 1955-ом году здесь открылись первая больница и первый детский сад.
Название же свое поселок получил в 1956-м — в январе. Имя ему дали в честь российского путешественника, землепроходца, купца и мореплавателя Григория Шелихова (единого мнения в правильности написания фамилии нет, сам Григорий Иванович подписывался и так, и так). Статус города поселение получило в 1962 году. Сейчас Шелехов — это политический и культурный центр Шелеховского района, один из ведущих промышленных центров Приангарья.