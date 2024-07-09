Концерт звездной группы и карнавал. Рассказываем, как пройдет День города Шелехова 2024

Название же свое поселок получил в 1956-м — в январе. Имя ему дали в честь российского путешественника, землепроходца, купца и мореплавателя Григория Шелихова (единого мнения в правильности написания фамилии нет, сам Григорий Иванович подписывался и так, и так). Статус города поселение получило в 1962 году. Сейчас Шелехов — это политический и культурный центр Шелеховского района, один из ведущих промышленных центров Приангарья.