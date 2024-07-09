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В Ташкентской области спасатели помогли спуститься с гор мужчине, повредившему ногу

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Спасатели оказали первую помощь и помогли спуститься с гор мужчине, который получил травму ноги возле горного водопада Кулосья в Бостанлыкском районе Ташкентской области, передает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Как сообщила пресс-служба МЧС, сигнал о том, что один человек в группе из трех нуждается в медицинской помощи, поступил днем 8 июля.

В спасательной операции участвовали сотрудники пожарно-спасательного отряда «Чимён» и отдела по чрезвычайным ситуациям Бостанлыкского района.

На высоте 1800 метров над уровнем моря спасатели оказали пострадавшему первую помощь, после чего на носилках спустили его вниз и передали сотрудникам скорой помощи.

Осмотрев пострадавшего и убедившись, что его общее состояние удовлетворительное, врачи разрешили ему вернуться домой.

Напомним, сотрудники МЧС спасли тонущего рыбака на реке Чирчик.