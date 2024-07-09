В Ташкентской области спасатели помогли спуститься с гор мужчине, повредившему ногу

Как сообщила пресс-служба МЧС, сигнал о том, что один человек в группе из трех нуждается в медицинской помощи, поступил днем 8 июля.
В спасательной операции участвовали сотрудники пожарно-спасательного отряда «Чимён» и отдела по чрезвычайным ситуациям Бостанлыкского района.
На высоте 1800 метров над уровнем моря спасатели оказали пострадавшему первую помощь, после чего на носилках спустили его вниз и передали сотрудникам скорой помощи.
Осмотрев пострадавшего и убедившись, что его общее состояние удовлетворительное, врачи разрешили ему вернуться домой.
Напомним, сотрудники МЧС спасли тонущего рыбака на реке Чирчик.