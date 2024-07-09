Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Форум БРИКС частично перекроет центральные улицы Петербурга с 10 июля

Автолюбителей предупредили об ограничениях движения в центре Петербурга в связи с проведением форума БРИКС с 10 по 13 июля. Водителям также запретят парковаться, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

С 10 июля движение по Вознесенскому проспекту, Исаакиевской площади, Михайловской улице, набережной Мойки, Университетской набережной и Шпалерной улице, а также 6-й Советской будет затруднено. На участках этих улиц сузят проезжую часть.

Также на вышеперечисленных улицах запретят парковку в дни проведения форума БРИКС. Аналогичные изменения в движении транспорта касаются площади Растрелли.

Напомним, что президент России Владимир Путин приедет в Петербург и примет участие в форуме. Одним из ключевых событий стала встреча российского лидера с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.