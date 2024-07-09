Форум БРИКС частично перекроет центральные улицы Петербурга с 10 июля

С 10 июля движение по Вознесенскому проспекту, Исаакиевской площади, Михайловской улице, набережной Мойки, Университетской набережной и Шпалерной улице, а также 6-й Советской будет затруднено. На участках этих улиц сузят проезжую часть.
Также на вышеперечисленных улицах запретят парковку в дни проведения форума БРИКС. Аналогичные изменения в движении транспорта касаются площади Растрелли.
Напомним, что президент России Владимир Путин приедет в Петербург и примет участие в форуме. Одним из ключевых событий стала встреча российского лидера с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.