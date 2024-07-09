Губернатор предложил строить эстакады для движения трамваев в Ростове-на-Дону

К этому моменту в рамках масштабного трамвайного обновления в Ростове уже выполнили устройство 5 км рельсошпальной решетки одиночных путей и установили 144 опоры контактной сети. Завершена укладка пути на Солженицына и Ткачева, Еременко и Жданова. Ведется переустройство инженерных сетей.