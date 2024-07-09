Губернатор предложил строить эстакады для движения трамваев в Ростове-на-Дону

Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил о необходимости строительства эстакад для развития трамвая в донской столице. Свою точку зрения по вопросу глава региона озвучил на совещании в правительстве региона.
— Нет сомнений, что параллельно нужно решить вопросы по строительству на некоторых участках эстакад. Если трамвайные пути пойдут по существующим выделенным полосам, это создаст дополнительные трудности.
Глава региона напомнил, что основная цель модернизации трамвайной инфраструктуры в Ростове-на-Дону — улучшение транспортного обслуживания города, и в связи с этим поручил минтрансу и городским властям контролировать все этапы проекта.
К этому моменту в рамках масштабного трамвайного обновления в Ростове уже выполнили устройство 5 км рельсошпальной решетки одиночных путей и установили 144 опоры контактной сети. Завершена укладка пути на Солженицына и Ткачева, Еременко и Жданова. Ведется переустройство инженерных сетей.
Также сейчас проектируются депо и новые трамвайные пути на Западном. Документы по этим объектам должны пройти экспертизу — ноябрь-декабрь 2024 года.
Напомним, концессионное соглашение о модернизации было подписано 30 марта 2023 года. Проект предполагает реконструкцию и строительство 119 км одиночных путей, 21 тяговой подстанции, строительство двух трамвайных депо. Планируется закупка 76 трехсекционных трамваев и обновление 30 существующих односекционных составов. Срок реализации проекта — 2023−2028 годы.