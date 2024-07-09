Белорус пытался ввезти из Польши сотни пуль и гильз в штанах и обуви

Первый инцидент произошел в пункте пропуска «Козловичи» для грузовиков. Сотрудники таможни отправили на досмотр фуру под управлением 55-летнего белоруса. В результате в нише для инструментов были найдены две коробки с гибридными винтовочными пулями производства США — всего около 1 тысячи штук. Стоимость продукции оценили более чем в 7 тысяч рублей.
Второй инцидент имел место в пункте пропуска «Брест» для легковушек. Там внимание таможенников привлек Volkswagen, которым управлял 49-летний белорус. Машина следовала по зеленому коридору.
Сотрудники рекомендовали водителю пройти углубленный досмотр. В итоге оказалось, что «товар» мужчина прятал на себе: под брюками к ногам были приклеены пули и гильзы. Еще некоторое количество боеприпасов было найдено в его обуви.
«В общей сложности на нем оказалось 200 пуль и более 100 гильз стоимостью более 5 тысяч рублей», — проинформировали в Государственном таможенном комитете.
Кроме того, гражданин не задекларировал при ввозе в страну оптический прицел, лазерный дальномер, треног к нему и тактический жгут, добавили в ГТК.
В отношении двух белорусов заведены административные дела, им грозит штраф до 30 базовых величин (1200 рублей) и конфискация сокрытых товаров.