Белорус пытался ввезти из Польши сотни пуль и гильз в штанах и обуви

Первый инцидент произошел в пункте пропуска «Козловичи» для грузовиков. Сотрудники таможни отправили на досмотр фуру под управлением 55-летнего белоруса. В результате в нише для инструментов были найдены две коробки с гибридными винтовочными пулями производства США — всего около 1 тысячи штук. Стоимость продукции оценили более чем в 7 тысяч рублей.