Житель Усть-Кута выиграл автомобиль на шоу «Поле Чудес»

Житель Усть-Кута принял участие в капитал шоу «Поле Чудес» на первом канале. Выпуск был посвящен 50-летию с начала строительные Байкало-Амурской Магистрали. Тройке игроков, предстояло угадать как называли в прошлом веке в Сибири двухколесную повозку. Стоит отметить, что первые два участника почти полностью отгадали слово за три вращения барабана.
— Вы везучий человек! Два раза выпал сектор приз и теперь сектор ключ! Откроешь дверь автомобиль твой, — шутит художественный руководитель и ведущий шоу Леонид Якубович.
Василий Прудников два раза отказался от приза, а вот ключ от автомобиля решил проверить. Зал и ведущий закричали от удивления, когда у жителя Усть-Кута отворилась дверь машины. Зал скандировал «молодец!». От волнения сибиряк растерялся и назвал неверную букву.
Помимо нового авто, житель Иркутской области выиграл деньги при выборе двух шкатулок.