Житель Усть-Кута выиграл автомобиль на шоу «Поле Чудес»

Житель Усть-Кута принял участие в капитал шоу «Поле Чудес» на первом канале. Выпуск был посвящен 50-летию с начала строительные Байкало-Амурской Магистрали. Тройке игроков, предстояло угадать как называли в прошлом веке в Сибири двухколесную повозку. Стоит отметить, что первые два участника почти полностью отгадали слово за три вращения барабана.