В свердловской Госавтоинспекции назвали признаки усталости за рулем

Особенно эта проблема актуальна для дальнобойщиков и водителей такси, которые много времени находятся за рулем. В ДТП из-за усталости в летний период зачастую попадают и автомобилисты, которые, только вернувшись из отпуска, сразу же едут на машине в другой город, не отдохнув перед этим.