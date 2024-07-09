В свердловской Госавтоинспекции назвали признаки усталости за рулем

Усталость водителя за рулем — один из ключевых факторов, провоцирующих страшные аварии. Госавтоинспекция Свердловской области напоминает, что сонный водитель опасен не меньше, чем водитель, находящийся в состоянии опьянения.
Особенно эта проблема актуальна для дальнобойщиков и водителей такси, которые много времени находятся за рулем. В ДТП из-за усталости в летний период зачастую попадают и автомобилисты, которые, только вернувшись из отпуска, сразу же едут на машине в другой город, не отдохнув перед этим.
К основным признакам усталости водителя за рулем относятся:
— Частые зевания.
— Болевые ощущения в глазах, потеря точного восприятия дальних предметов.
— Слабость, головокружение, головная боль.
— Потеря внимания и замедленная реакция.
— Неправильная оценка дистанции и скорости.
— Затруднение поддержания одинаковой скорости машины.
— Скованность в конечностях.
— Нервозность.
Если вы почувствовали один или несколько признаков усталости, следует остановиться в безопасном месте и отдохнуть.
Инспекторы также призывают не садиться за руль, если вы принимаете медицинские препараты, в инструкции к которым есть пункт о несовместимости с вождением. В особенности стоит быть внимательным при приеме некоторых антигистаминных лекарств, противосудорожных средств, нейролептиков и антидепрессантов.
Госавтоинспекция Свердловской области в рамках проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные качественные дороги» напоминает о важности соблюдения правил ПДД.