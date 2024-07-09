Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В свердловской Госавтоинспекции назвали признаки усталости за рулем

В Госавтоинспекции напомнили, как вовремя распознать признаки усталости за рулем.

Источник: Комсомольская правда

Усталость водителя за рулем — один из ключевых факторов, провоцирующих страшные аварии. Госавтоинспекция Свердловской области напоминает, что сонный водитель опасен не меньше, чем водитель, находящийся в состоянии опьянения.

Особенно эта проблема актуальна для дальнобойщиков и водителей такси, которые много времени находятся за рулем. В ДТП из-за усталости в летний период зачастую попадают и автомобилисты, которые, только вернувшись из отпуска, сразу же едут на машине в другой город, не отдохнув перед этим.

К основным признакам усталости водителя за рулем относятся:

— Частые зевания.

— Болевые ощущения в глазах, потеря точного восприятия дальних предметов.

— Слабость, головокружение, головная боль.

— Потеря внимания и замедленная реакция.

— Неправильная оценка дистанции и скорости.

— Затруднение поддержания одинаковой скорости машины.

— Скованность в конечностях.

— Нервозность.

Если вы почувствовали один или несколько признаков усталости, следует остановиться в безопасном месте и отдохнуть.

Инспекторы также призывают не садиться за руль, если вы принимаете медицинские препараты, в инструкции к которым есть пункт о несовместимости с вождением. В особенности стоит быть внимательным при приеме некоторых антигистаминных лекарств, противосудорожных средств, нейролептиков и антидепрессантов.

Госавтоинспекция Свердловской области в рамках проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные качественные дороги» напоминает о важности соблюдения правил ПДД.