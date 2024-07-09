75 семей Иркутской области получили выплаты в 50 тыс руб

Медали «За любовь и верность» были вручены супружеским парам из Иркутской области в честь Дня семьи, любви и верности. 75 семей были удостоены наград. Стоит отметить, что каждая прожила в браке не менее четверти века. Сибиряки прошли долгий путь в любви и понимании, смогли воспитать детей и материально обеспечить свою семью. Об этом КП-Иркутск рассказали в правительстве Иркутской области.
— Кандидатуры для награждения медалью «За любовь и верность» выдвигаются общественными организациями, муниципальными общественными палатами, трудовыми коллективами, рассматриваются и представляются к награждению администрациями муниципальных образований, — сообщают в правительстве.
За 16 лет в Иркутской области медали получили более одной тысячи супружеских пар. Кстати, сегодня отметили людей, проживших в браке более 60 лет.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что школьников, сдавших ЕГЭ на 100 баллов стало в два раза больше. В этом году таких детей оказалось почти 90.