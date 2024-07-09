75 семей Иркутской области получили выплаты в 50 тыс руб

Медали «За любовь и верность» были вручены супружеским парам из Иркутской области в честь Дня семьи, любви и верности. 75 семей были удостоены наград. Стоит отметить, что каждая прожила в браке не менее четверти века. Сибиряки прошли долгий путь в любви и понимании, смогли воспитать детей и материально обеспечить свою семью. Об этом КП-Иркутск рассказали в правительстве Иркутской области.