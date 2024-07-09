Дептранс рекомендовал москвичам пересесть на городской транспорт

Вечером 9 июля ожидаются локальные затруднения движения в центре города, на Третьем транспортном кольце в районе улицы Сущевский Вал, на Садовом кольце и на МКАД в районе Липецкой улицы. На движение могут повлиять ремонтные работы на дороге, низкие скорости и мелкие ДТП.