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Дептранс рекомендовал москвичам пересесть на городской транспорт

Дептранс рекомендовал москвичам пересесть на городской транспорт, сообщается в телеграм-канале ведомства.

Источник: Агентство «Москва»

Вечером 9 июля ожидаются локальные затруднения движения в центре города, на Третьем транспортном кольце в районе улицы Сущевский Вал, на Садовом кольце и на МКАД в районе Липецкой улицы. На движение могут повлиять ремонтные работы на дороге, низкие скорости и мелкие ДТП.

Из-за жары автомобили по возможности следует оставлять в тени, а также хорошо проветривать перед поездкой. Также водителей просят не отвлекаться на телефон во время движения.

В связи с жарой москвичей попросили избегать длительного нахождения на улице и позаботиться о домашних животных. Городские службы непрерывно ведут мониторинг улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями.