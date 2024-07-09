Брайан Молко ответил критикам Placebo и заявил, что их музыка «на 100% живая»

Оказалось, что вскоре после начала выступления у гитариста Placebo Стефана Олсдала перестала работать гитарная система. Невзирая на попытки техников все починить, им это не удалось. Группа решила отыграть те песни, где Олсдал играл на бас-гитаре, и объяснила произошедшее гостям фестиваля.