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Брайан Молко ответил критикам Placebo и заявил, что их музыка «на 100% живая»

Британская рок-группа Placebo отреагировала на комментарии интернет-пользователей, критиковавших музыкантов за их выступление на фестивале St Gallen 30 июня. Коллектив столкнулся с техническими трудностями и был вынужден раньше покинуть сцену.

Источник: Звук

Британская рок-группа Placebo отреагировала на комментарии интернет-пользователей, критиковавших музыкантов за их выступление на фестивале St Gallen 30 июня. Коллектив столкнулся с техническими трудностями и был вынужден раньше покинуть сцену.

Лидер Placebo Брайан Молко заявил, что заметил непрекращающиеся обсуждения между поклонниками группы, а также прочитал немало «невообразимых и претенциозных оскорблений». Именно поэтому он решил объяснить, что произошло, передает NME.

Оказалось, что вскоре после начала выступления у гитариста Placebo Стефана Олсдала перестала работать гитарная система. Невзирая на попытки техников все починить, им это не удалось. Группа решила отыграть те песни, где Олсдал играл на бас-гитаре, и объяснила произошедшее гостям фестиваля.

Молко подчеркнул, что музыка Placebo «на 100% живая», и заверил критиков, что коллектив не использует фонограмму. Также музыкант намекнул, что тем, кто осуждает «неизбежные ситуации», следует обзавестись собственной жизнью.

Ранее вышел трейлер документалки о Placebo.