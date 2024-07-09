Кинолог: появившиеся в Подмосковье испанские слизни могут быть опасны для собак

— Испанский слизень и другие брюхоногие моллюски могут быть опасны для собаки. Дело в том, что они являются переносчиками гельминтов и кишечных палочек. Заражение глистами при бездействии хозяина может быть опасно для питомца, в зоне риска щенки и собаки со слабым иммунитетом, — рассказал специалист.