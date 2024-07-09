Кинолог: появившиеся в Подмосковье испанские слизни могут быть опасны для собак

— Испанский слизень и другие брюхоногие моллюски могут быть опасны для собаки. Дело в том, что они являются переносчиками гельминтов и кишечных палочек. Заражение глистами при бездействии хозяина может быть опасно для питомца, в зоне риска щенки и собаки со слабым иммунитетом, — рассказал специалист.
Кинолог добавил, что у ветеринаров также могут возникнуть сложности в постановке диагноза, поскольку симптомы гельминтоза могут «долгое время не проявляться или вообще отсутствовать». При этом признаки заражения глистами могут быть очень схожи с рядом других заболеваний.
Голубев добавил, что при случайном проглатывании собакой слизня, у нее может начаться рвота и диарея. Кроме того, у домашних питомцев слизень может вызвать аллергическую реакцию.
— Если питомец наступил в слизь или контактировал с моллюском, лучше сразу протереть ему лапы влажной салфеткой и промыть водой. Дома важно повторить процедуру: тщательно промыть шерсть с помощью теплой воды и мыльного раствора, — передает слова президента РКФ агентство городских новостей «Москва».
После прошедшего в Москве и Московской области урагана жители региона в социальных сетях массово жалуются на нашествие испанских слизней. Особенно много испанских слизней замечено в Солнцеве, Одинцове и Наро-Фоминске после дождей. Дачники пишут, что эти моллюски быстро размножаются и портят урожай, поэтому они вынуждены регулярно собирать и уничтожать их, сжигая на свалках.