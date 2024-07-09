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Симферополь ждет обновление: до конца года отремонтируют 32 двора

В Симферополе до конца 2024 года отремонтируют 32 двора.

Источник: Комсомольская правда

В этом году благоустройство ожидает 32 дворовых территории в Симферополе, сообщает КИА. По словам главы администрации Симферополя Михаила Афанасьева, 17 из них уже благоустроены. На все работы было выделено 230 миллионов рублей, из которых деньги для 10 дворов были выделены по соглашению с правительством Москвы.

«32 территории у нас будут отремонтированы в рамках этой программы, 17 уже сделаны, остальные все мы сделаем до конца этого года. У нас также продолжается благоустройство нашего сквера Екатерины, который у нас осуществляется по программе формирования “Комфортная городская среда”. Работы тоже у нас будут закончены все в этом году» — сказал Афанасьев.

Во дворах проводятся работы по укладке асфальтового покрытия, тротуарных дорожек, устанавливаются малые архитектурные формы и проводится озеленение. Данные благоустройства проводятся в рамках государственной программы Республики Крым «Формирование комфортной городской среды».

Глава администрации Симферополя также анонсировал ремонт детского парка в 2025 году.

ЖКХ