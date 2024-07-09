Симферополь ждет обновление: до конца года отремонтируют 32 двора

«32 территории у нас будут отремонтированы в рамках этой программы, 17 уже сделаны, остальные все мы сделаем до конца этого года. У нас также продолжается благоустройство нашего сквера Екатерины, который у нас осуществляется по программе формирования “Комфортная городская среда”. Работы тоже у нас будут закончены все в этом году» — сказал Афанасьев.