Для пассажиров поезда Казань — Кукмор — Казань 10 июля проведут бесплатный медосмотр

Пригородный поезд № 6422 отправится из Казани в 8:06 и прибудет в Кукмор в 10:58. В обратном направлении электричка № 6427 отбудет в 13:45 и окажется в пункте назначения в 17:24. Медосмотр будет проводиться в первом вагоне.