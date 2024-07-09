Для пассажиров поезда Казань — Кукмор — Казань 10 июля проведут бесплатный медосмотр

Завтра в столице Татарстана состоится профилактическая акция «Электричка здоровья». Пассажиры маршрута Казань — Кукмор — Казань смогут пройти бесплатный медицинский осмотр.
Всех желающих проконсультируют врач-терапевт, акушер-гинеколог и педиатр. Для пассажиров проведут экспресс-тестирование на уровень глюкозы и холестерина в крови. Медики также измерят артериальное давление.
Пригородный поезд № 6422 отправится из Казани в 8:06 и прибудет в Кукмор в 10:58. В обратном направлении электричка № 6427 отбудет в 13:45 и окажется в пункте назначения в 17:24. Медосмотр будет проводиться в первом вагоне.
Для участия в акции нужно иметь при себе полис ОМС и паспорт, сообщили в Министерстве здравоохранения РТ.
Мероприятие организуют Республиканский центр общественного здоровья и медицинской профилактики, пригородная пассажирская компания АО «Содружество» при содействии клинической больницы «РЖД-Медицина», Федерации северной ходьбы РТ, городской поликлиники № 18 и детской городской поликлиники № 6.