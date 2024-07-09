Дептранс объяснил причину экстренной остановки автобуса № 6 в центре Перми

Департамент транспорта Перми объяснил причину экстренной остановки автобуса № 6 в центре города сайту perm.aif.ru. Речь идёт о происшествии, которое произошло днём 9 июля. Как рассказал сайту perm.aif.ru один из очевидцев события, автобус маршрута № 6 экстренно остановился возле перекрёстка улицы Крисанова и Петропавловской. Водитель объяснил пассажирам, что произошла авария. Часть пассажиров вышли из автобуса прямо на проезжую часть.