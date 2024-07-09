Кому выгодно раздавать баллы гражданам РФ

Посудите сами. Пассажиры у нас ставят оценки таксистам, а таксисты — пассажирам. Заемщики имеют очень разные кредитные истории. Мы ставим друг другу лайки в соцсетях. Как постоянные покупатели мы имеем определенные статусы в магазинах и определенный клиентский рейтинг в компаниях, чьими услугами регулярно пользуемся. Многие фирмы вводят подсчет баллов, будто бы определяющих уровень профессионализма, для своих работников. В госструктурах от таких измерений так и вовсе глаз дергается. Педагогов вечно вынуждают анализировать свои достижения то в процентах, то в коэффициентах. Я вот, чтобы этой ерундой не страдать, каждые полгода пишу специальные заявления об отказе подсчитывать какие-то там баллы. А когда узнала, что и классных руководителей у нас решили оценивали по балльной системе, перестала быть классным руководителем.