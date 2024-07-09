Студент Братского государственного университета погиб в зоне СВО

В последний путь в Усть-Кутском районе проводили сына, мужа и брата Валерия Дроздова. Молодой человек отдал жизнь на благо Родины в зоне проведения специальной военной операции 30 декабря 2023 года. При жизни молодой человек учился на заочном отделении Братского государственного университета, а также успел поработать инкассатором. Об этом сообщает администрация города Усть-Кута и волонтеры.
— За свою службу он проявил себя только с лучшей стороны, мужество, доблесть и честь были на первом месте. Награжден тремя наградами государственного образца, одна из них посмертно, — делятся волонтеры.
Участник СВО погиб в должности младшего сержанта штурмовой бригады. Как настоящий герой и патриот страны он принял волевое решение отправится защищать Родину. В родном городе у него остались родители, супруга, сестра и ребенок.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что участника спецоперации из Нукутского района наградили орденом Мужества посмертно. Защитнику Отечества был 21-год, он погиб при выполнении поставленной задачи.