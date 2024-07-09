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Студент Братского государственного университета погиб в зоне СВО

Валерию Дроздову было 28 лет, у него остались сестра, родители и ребенок.

Источник: Комсомольская правда

В последний путь в Усть-Кутском районе проводили сына, мужа и брата Валерия Дроздова. Молодой человек отдал жизнь на благо Родины в зоне проведения специальной военной операции 30 декабря 2023 года. При жизни молодой человек учился на заочном отделении Братского государственного университета, а также успел поработать инкассатором. Об этом сообщает администрация города Усть-Кута и волонтеры.

— За свою службу он проявил себя только с лучшей стороны, мужество, доблесть и честь были на первом месте. Награжден тремя наградами государственного образца, одна из них посмертно, — делятся волонтеры.

Участник СВО погиб в должности младшего сержанта штурмовой бригады. Как настоящий герой и патриот страны он принял волевое решение отправится защищать Родину. В родном городе у него остались родители, супруга, сестра и ребенок.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что участника спецоперации из Нукутского района наградили орденом Мужества посмертно. Защитнику Отечества был 21-год, он погиб при выполнении поставленной задачи.