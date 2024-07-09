Студент Братского государственного университета погиб в зоне СВО

В последний путь в Усть-Кутском районе проводили сына, мужа и брата Валерия Дроздова. Молодой человек отдал жизнь на благо Родины в зоне проведения специальной военной операции 30 декабря 2023 года. При жизни молодой человек учился на заочном отделении Братского государственного университета, а также успел поработать инкассатором. Об этом сообщает администрация города Усть-Кута и волонтеры.