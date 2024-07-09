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На 78-м году жизни скончался польский певец Тадеуш Возняк

Стало известно о смерти Тадеуша Возняка — польского поп-рок-музыканта, чья карьера пришлась на 60-е и 70-е. Одним из его главных хитов была композиция Zegarmistrz światła, впервые исполненная в 1972 году.

Источник: Звук

Стало известно о смерти Тадеуша Возняка — польского поп-рок-музыканта, чья карьера пришлась на 60-е и 70-е. Одним из его главных хитов была композиция Zegarmistrz światła, впервые исполненная в 1972 году.

Всего при жизни Возняк выпустил 11 лонгплеев, последний из которых увидел свет в 2015-м. Причина смерти не называется.

Помимо записи поп-рок-композиций, музыкант был занят в написании сопроводительных мелодий к театральным постановкам, напоминает PolskieRadio. Также Возняк писал музыку на стихотворения различных польских поэтов — Юлиана Тувима, Богдана Горонжука, Збигнева Водецкого и других.

В 2021-м Возняк отдал архив своих документов в Национальную Библиотеку. Рукопись его самой известной песни сегодня представлена на постоянной выставке в Дворце Красиньских в Варшаве.

Ранее появились новости о смерти Пино Д’Анджо — музыканта, которого называли родоначальником европейского рэпа.