Пассажиры поезда Евпатория-Москва остались без воды и света

В одном из вагонов поезда «Таврия», следовавшем по маршруту Евпатория-Москва, на территории Ростовской области вышел из строя генератор. В результате, часть пассажиров осталась без воды и без доступа в туалеты, сообщали пользователи в соцсетях. В вагонах температура достигала +36 градусов, сообщали очевидцы. Ранее проблемы были зафиксированы в составах Москва — Евпатория, Симферополь — Москва и Адлер — Симферополь.