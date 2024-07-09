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Пассажиры поезда Евпатория-Москва остались без воды и света

Проблема была вызвана поломкой генератора в одном из вагонов.

В поезде, следовавшем из Евпатории в Москву, сломался генератор. Часть пассажиров осталась без воды, сообщает RT.

В одном из вагонов поезда «Таврия», следовавшем по маршруту Евпатория-Москва, на территории Ростовской области вышел из строя генератор. В результате, часть пассажиров осталась без воды и без доступа в туалеты, сообщали пользователи в соцсетях. В вагонах температура достигала +36 градусов, сообщали очевидцы. Ранее проблемы были зафиксированы в составах Москва — Евпатория, Симферополь — Москва и Адлер — Симферополь.

В процессе движения поезда не удалось восстановить неисправный генератор, отметили в пресс-службе компании перевозчика. Сотрудники выдавали пассажирам воду, а тех, кого можно было, пересаживали, отметили в компании.

Пассажиры, купившие билеты в неисправных вагонах, получат денежную компенсацию, сообщил перевозчик. Кроме того, компания заявила о закрытии продажи билетов на поезда, в которых выявлены проблемы, до 20 июля.